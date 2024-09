Atelier Theater: Die Highlights im Oktober 2024

Vorhang auf und Pillenwecker aus für Nils Heinrich. Der knuddelige Kabarettist, der vor 50 Jahren in einer anderen Welt zur Welt kam, sagt „Na, du altes Gerippe?!“ zu seiner zweiten Lebenshälfte. Innen drin ist er immer noch 25. Draußen kriegt er jetzt Falten am Hals. Leute, die ihn regieren, sind teilweise jünger als er. Als Kind trug er Strumpfhosen, jetzt trägt er Schrumpfhosen. Männer reden in diesem Lebensabschnitt immer weniger, Frauen immer mehr. Er ist jetzt sein eigenes Forschungsobjekt. Wird er werden wie seine Eltern? Wird er konservativ? Wird er noch vergesslicher, als er jetzt schon ist? Interessiert beobachtet er, wie die anderen auch älter werden. Lohnt es sich jetzt noch, Influencer zu werden? Fragen über Fragen und eine einzige Erkenntnis: Du kannst nicht über den Tellerrand gucken, wenn du die Suppe bist.

„Junger Gebrauchter“, Freitag 18.10.24, 20:00 Uhr

Wir leben in schwierigen Zeiten! Menschen haben heute oft mehr Fragen als Antworten. Manch einem fällt es dabei schwer, den Kopf oben und die Füße auf dem Boden zu behalten. Hans-Hermann Thielke will diesen Menschen helfen – und er weiß wie! Er ist ein Macher! Aufgewachsen in Itzehoe, hat er schon als junger Mensch seinen Realschulabschluss erlangt. Nach einer Karriere bei der Post, ist er dort sehr schnell in die Höhen des mittleren, nichttechnischen Postdienstes aufgestiegen, hat tausenden von Kunden gegenüber gestanden. Er kennt die Sorgen und Nöte der Menschen ganz genau und lässt sie nicht im Regen stehen! Er ist hochkompetent, sozial gefestigt, tierlieb, und verfügt über eine gesicherte Altersversorgung. Thielke fühlt sich als ein vom Leben reich Beschenkter. Nun, jenseits der 60, möchte er etwas von diesem Geschenk zurückgeben an sein Publikum. Ein Comedy-Programm auf höchstem Beamtenniveau!

„Einer für alle“, Sonntag 20.10.24, 18:00 Uhr

„Unglücklich das Land, das keine Helden hat. Unglücklich das Land, das Helden nötig hat.“ (B. Brecht) Die Zeiten sind crazy und laufen aus dem Ruder. Schlamassel everywhere. Da brauchen wir einen Held, der alles richtet. Am besten gleich 2, doppelt hält besser und nicer. Blömer//Tillack zeigen wie es geht, machen Euch was vor. Doppelspitze in Perfektion. Sie treten schon morgens den Kampf gegen die Schwerkraft an, bekämpfen mit ihrem doppelten Hammer Spaltpilze, pulverisieren Betonköpfe, retten mit einem Liedchen den ganzen Tag. Der Zuschauer geht nach Hause und denkt, ich will auch ein Held sein. Wenn Gandalf an Ihre Türe klopft, sind Sie bereit! Batman hat Robin.Robin hat Hood. Tim hat Struppi. Asterix Obelix. Blömer hat Tillack. Und Tillack Blömer. BewegungsComedy meets genialen Sprachwitz. Waghalsige Gedankensprünge mit vollem Körpereinsatz.

„Doppelt Held besser!“ (Premiere), Sonntag 27.10.24, 18:00 Uhr

Der deutsche Meister im Drumrumreden und sein unmusikalischer Bruder präsentieren ein neues Programm! 90 Minuten Halbwissen in ganzen Sätzen unter dem Motto: „Alle reden Unsinn – hier wird er gemacht!“ Die beiden Herren Podewitz haben jetzt endlich in der Rückenschule ihr Abitur gemacht. Seitdem verbringen sie die Tage im Couch-Rausch und betrachten das Leben aus der Sofa-Perspektive. Denn ein Sofa ist das Körbchen für den inneren Schweinehund. So kann man ganz entspannt vor sich hin chillosophieren und mal die mittelgroßen Fragen stellen: Wieso zeigen manche Sportler starke Schwächen? Ist ein gealterter Öko etwa ein „Vollkorn-Greis“? Ist Vorsicht besser als Nachttisch? Und wohin mit dem alten Adel? Seniorenheim oder betreutes Thronen? Übrigens: was viele nicht wussten: der kürzeste Monat im Jahr ist der Mai, denn der hat ja nur 3 Buchstaben. Sex fürs Zwerchfell und Botox fürs Gehirn.

„Sowas kommt von Sofas“ (Köln-Premiere), Dienstag 29.10.24, 20:00 Uhr

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln, Tickets unter: www.ateliertheater.de

