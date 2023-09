Atelier Theater: Die Highlights im Oktober

Wo liegt das Glück? Wie geht man durch sein Leben? Und ist Lachen wirklich die beste Medizin oder sogar wichtigster „Baustoff“ eines glücklichen Lebens? Gewichtige Fragen, für die es vielleicht keine klare Antwort gibt, aber über die es sich allemal zu reden lohnt. Aus diesem Grund trifft sich Radiomoderatorin und Autorin Gisela Steinhauer mit dem Kabarettisten René Steinberg – um die Köpfe zusammenzustecken, zu quatschen, zu lachen und ihre jeweiligen „Gewerke“ zu vergleichen. Immer im Blick: den Menschen in all seiner Buntheit in Vielfalt. Gisela Steinhauer und René Steinberg treffen sich: Es gibt gemeinsame Lesungen, veranschaulichendes Kabarett, viel Spontanes und regen Austausch mit dem Publikum, denn wenn es um den Menschen geht, ist es ja gut, wenn viele davon zusammen in einem Raum sitzen. Mit viel Lachen, aber auch Nachdenklichem. Vielleicht liegt darin ja schon ein kleiner Zipfel vom Glück.

„Schräge Vögel und radikale Spaßmaßnahmen“, Sonntag, 08.10.23, 18:00 Uhr

Andreas Weber ist ein moderner Mann. Er hat Instagram, Facebook, Twitter und lässt Frauen trotzdem ausreden. Und hört dabei sogar zu! Was, wenn stimmt was Frauen sagen? Lifegoal: KEIN alter weißer Mann werden, der jedem die Welt erklärt. Die Scheidung und das Vatersein für zwei Teenager Jungs hat den Mittvierziger zu einem echten Mann geformt. Mit Gefühlen und so nem Scheiß. Doch was heißt das heutzutage? Sanft ist das neue Stark und Zuhören ist das neue Reden. Andreas reflektiert auf der Bühne ehrlich und liebevoll gesellschaftliche Normen und seine eigene Haltung. Moderne Männer müssen ihre Männlichkeit nicht pausenlos unter Beweis stellen. Ein Leben außerhalb des generischen Maskulinums. Ein Abend wie ein guter Wein mit Freunden. Voller Wertschätzung für die kleinen Momente des Lebens.

„Femannismus“, Donnerstag, 19.10.23, 20:00 Uhr

Bei Badey und Ebbing liegen Witz, Skurrilität und Poesie nah beieinander: Ein woll-lustiger Abend – Kabarett und schräge Lieder. Andrea Ada Badey wuchs zwischen Bergmännern und Bardamen auf. Von diesen und anderen Begegnungen erzählt die Rinnsteindiva. Von gestrandeten Naturen, Trost im Röhrenfernseher, Gedankenblitzen, die tief im Glas lauern und anderen poetischen Verwerfungen. Sie singt Gänsehaut-Songs, rappt, soult und slammt. An Klavier und Perkussion wird sie hingebungsvoll begleitet von ihrem kongenialen Sidekick Matthias Ebbing. Das Duo feiert den Dreck und die Schönheit, stolpert, steht wieder auf, findet Gold auf der Straße und eine Stola aus Schnee und Eis. Egal was kommt, Badey und Ebbing landen immer wieder gutgelaunt an den Bushaltestellen dieser Welt.

„Schwarze Schafe, heute ganz in Weiß“, Sonntag, 22.10.23, 18:00 Uhr

In seinem ersten Soloprogramm kreiert Andreas Langsch ein Bild über seine Generation und versucht zu vermitteln: Zwischen Alt und Jung. Zwischen internetsüchtig und naturfanatisch. Zwischen Liebe und Liebesalgorithmus. Andreas gehört der Generation Y an. Das sind die Leute, die nichts mit ihrem Leben anfangen können und den ganzen Tag auf ihr Handy starren. Nach der Schule geht es immer erstmal ein Jahr nach Australien. Und dann? Studieren, Startup gründen, arbeiten ohne Pause und rein ins Sabbatical oder Burnout. Die Welt rast! Wie kann man nur diesem Stress entkommen? Nach langen Spaziergängen im Park, bei denen er einen Mord beobachtet, philosophischen Gedanken über Superkräfte und einer ungewollten Brieffreundschaft, scheint Andreas eine Lösung für alles gefunden zu haben. Welche das ist? Das sehen sie am besten selbst.

„Der Liebesalgorithmus“ (Köln-Premiere), Freitag, 27.10.23, 20:00 Uhr

