Atelier Theater: Die Highlights im September

Zum 100. Geburtstag von Wolfang Neuss: In insgesamt 23 (!) Rollen agierend erzählt Didi Jünemann die Geschichte von Macke Prinz, einem 11-jährigen Jungen, der während der NS-Zeit im Keller zuerst einen Kommunisten, später dann in der Nachkriegszeit seinen Vater, einen Alt-Nazi, versteckt. Eine Geschichte, die gerade jetzt eine erschreckende Aktualität aufweist. Sie vermittelt die verblüffend einfache Verführung durch rechtspopulistische Nazi-Propaganda und die politische Anpassungsfähigkeit der deutschen Mitbürger. Aber sie erzählt auch die hohe Kunst des humanen Handelns. Ein Bühnensolo erstellt nach dem 1960 gedrehten Film von und mit Wolfgang Neuss. Didi Jünemann hat in congenialer Zusammenarbeit mit seinem Regisseur George Isherwood aus dem Filmstoff ein Ein-Personen-Stück geformt. Ein intelligentes Panoptikum der Geschichte Deutschlands in und nach der Nazi-Herrschaft.

„Wir Kellerkinder“, Sonntag 01.09.24, 18:00 Uhr + Montag, 02.09.24, 20:00 Uhr

Gilly Alfeo ist Improkünstler, Jazzpianist und Schauspieler. Nach 22 Jahren als Musiker, Darsteller und künstlerischer Leiter beim Springmaus Improvisationstheater präsentiert er nun sein erstes Soloprogramm: Gilly Con Carne! Was die Welt bewegt, hören wir mal aus der Perspektive der italienischen Ruhrpott-Seele, mal aus dem Hirn des faulsten Jazzpianisten der Welt. Wir bekommen es gesungen, gekocht, improvisiert und vor allem wird es uns wohltemperiert humorvoll serviert. Das Rezept: 250g Faszinierendes, 1 Dose grobe Pointen und 1 TL Weisheit. Das Faszinierende in einem Kopf mit heißem Blöd anbraten. Mit 375ml Quatsch aufgießen, Musik einrühren und kurz nachdenken lassen. Abgetropfte Pointen und eine Prise Weisheit hinzufügen und halb zugedeckt bei geringer Kritik 5 Minuten wirken lassen. Gelegentlich umdenken. Dazu schmeckt ein Kölsch.

„Gilly Con Carne“ (Köln-Premiere), Sonntag 15.09.24, 18:00 Uhr

„When nothing goes right, go left.“ Die Welt ist kompliziert und es gibt überhaupt nur drei Dinge, die immer ohne Umschweife die Wahrheit sagen: Kinder, Besoffene und Leggings. Da Patricia Lürmann kein Kind bleiben konnte, sich permanent betrinken ihr irgendwie ungesund erschien und ihre Leggings ihr überhaupt nichts Nettes zu sagen hatten, trat sie die Flucht nach vorn an und schrieb ihr erstes Soloprogramm: Kabarett von einer mutigen Künstlerin für ein mutiges Publikum. Für Menschen, die bereit sind, der Realität ins Auge zu sehen, zu lächeln und zu sagen: „Oh, Scheiße ... kenne ich. Das mache ich auch so.“ Nebenbei lernen Sie auch noch was. Patricia Lürmann ist ausgewiesene Expertin für nutzloses, aber unterhaltsames Wissen. Warum kann die Deutsche Bahn nicht auf der dunklen Seite der Macht stehen? Wo hört Ernährung auf und fängt Missionierung an? Darum: Mutig sein, die Flucht nach vorn antreten und eine Karte kaufen. Oder auch zwei.

„Flucht nach vorn“, Donnerstag 26.09.24, 20:00 Uhr

Maladée, ein Name wie ein Peitschenschlag! Die gefeierte Cabaret Diva ist eine brisante Mischung aus Mata Hari, Mireille Mathieu und auch ein bisschen Lady Gaga. Mit einer Mischung aus Fragilität und Frivolität hebt sie die Entertainment-Branche komplett aus den Angeln. Mit Leidenschaft und Hingabe versteht es die Primadonna, aus jeder Begebenheit ein Großereignis zu machen. Sie lässt keine Gelegenheit aus, ihre wertvollen Tipps in Sachen Sinnlichkeit, Glamour und Realitätsverdrängung zu verteilen. Wer jetzt denkt, so viel Erotik kann nur ererbt sein, der irrt, denn Maladée’s Strahlkraft ist in erster Linie ein Resultat von Arbeit, Arbeit, Arbeit. Nicht nur für Maladée selbst. Auch ihr Publikum muss einiges leisten, um in den Genuss ihrer anmutigen Darbietung zu kommen.Turbulent. Berührend. Unberechenbar. Maladée!

„Voilà, da bin isch!“, Samstag 28.09.24, 20:00 Uhr

