Das „Room Service“-Wochenende ist für viele Kölner Theaterfreunde längst ein Pflichttermin. Vom 16. bis 19. November ist es wieder soweit: Im Kunsthaus Rhenania öffnen sich die Türen für Room Service XXIII. Und das im wahrsten Sinne: Verteilt über sechs Etagen, findet hinter jeder Tür eine performative Überraschung statt: Theater, Tanz, Musik, Akrobatik und mehr.

Neu in diesem Jahr ist der Butoh-Workshop, zu dem die Veranstalter am Wochenende vor „Room Service“ in die Tanzfaktur einladen. Der Ursprung des Butoh liegt in Japan. Es geht um die Suche nach der Essenz von Bewegung, von Ausdruck und nach der Authentizität jedes Wesens in seiner Art der Kommunikation mit der Welt und mit sich selbst.

Geleitet wird der Workshop am 10.-12.11. von der spanischen Butoh-Tänzerin Matilde J. Murcia. Das Besondere: Er richtet sich gleichermaßen an Menschen mit Butoh-Erfahrung als auch an Neugierige, die diesen Tanzstil einfach mal ausprobieren möchten. Der Workshop findet in englischer Sprache statt.

Der Workshop kann auch als ein Casting benutzt werden: Wer in der Halle bei Room Service vom 16. – 19.11. mittanzen will, teilt dies frühzeitig mit. Spätestens am Ende des Workshops erfahren die Bewerber, ob eine Teilnahme bei Room Service XXIII möglich ist.

Butoh Dance Workshop, Tanzfaktur, 10.-12.11., Fr 18:30-21:30h, Sa + So 10-18h

„Room Service“, Kunsthaus Rhenania, 16.-19.11.

Anmeldung und weitere Informationen unter www.bodyincrisis.com

