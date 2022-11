Can Can und Champagner

Minutenlange Standing Ovations, eine rauschende Premierenfeier und ein Publikum, das den Saal am liebsten gar nicht mehr verlassen wollte: Der vielfach ausgezeichnete Broadwayerfolg „Moulin Rouge! Das Musical“ hat seine Deutschlandpremiere in Köln gefeiert und ist ab sofort als feste Produktion im aufwändig umgebauten Musical Dome zu erleben.

Seit der Uraufführung im Jahr 2018 begeistert Moulin Rouge! Das Musical bereits in New York, London, Melbourne und Sydney sowohl Publikum als auch Kritiker*innen. Untermalt von einem einzigartigen Soundtrack aus 160 Jahren Popgeschichte – von Jaques Offenbach bis Lady Gaga – erzählt die Musical-Sensation die legendäre Liebesgeschichte aus Baz Luhrmanns oscarprämierten Hollywoodklassiker: Der junge Songwriter Christian kommt nach Paris und verliebt sich in Satine, den schillernden Star des Moulin Rouge. Der Weg von der Idee bis zur Bühnenpremiere war lang – aber erfolgreich. 10 Jahre Vorbereitung stecken in der Broadwayproduktion, die mit 10 Tony Awards das meistprämierte Musical des Jahres 2020 war. Nun bringt die Mehr-BB Entertainment Moulin Rouge! Das Musical exklusiv für den deutschsprachigen Raum in den Musical Dome Köln.

× 1 von 10 Erweitern Raphael Stötzel Jana Ina und Giovanni Zarrella × 2 von 10 Erweitern Patric Fouad Jana Ina und Giovanni Zarrella × 3 von 10 Erweitern Raphael Stoetzel Jochen Schropp × 4 von 10 Erweitern Raphael Stoetzel Maik Klokow und Carmen Pavlovic × 5 von 10 Erweitern Patric Fouad Matthias Opdenhövel × 6 von 10 Erweitern Patric Fouad Riccardo Simonetti × 7 von 10 Erweitern Patric Fouad Rurik Gislason × 8 von 10 Erweitern Raphael Stoetzel Sophia Thomalla × 9 von 10 Erweitern Patric Fouad Sophie Berner und Riccardo Greco × 10 von 10 Erweitern Raphael Stoetzel Susan Sideropoulos Prev Next

Der Einladung zum größten Musicalereignis des Jahres folgten auch zahlreiche prominente Gesichter, unter ihnen Jana Ina und Giovanni Zarrella, Rúrik Gíslason, Ross Anthony, Riccardo Simonetti, Sophia Thomalla, Jochen Schropp, Matthias Opdenhövel, Maite Kelly, Susan Sideropoulos und Aminata Belli. Die Begeisterung unter den Gästen war bereits in der Pause groß und sorgte zum Ende der Show für strahlende Gesichter und große Emotionen:

Jana Ina Zarrella: „Es ist so wunderschön, so emotional, einfach pure Unterhaltung. Dazu die Kostüme, die Farben – man kommt aus dem Saal und ist überwältigt.“

Rúrik Gíslason: „Ich liebe es: Diese Sexiness, diese Power, diese Songs!“

Riccardo Simonetti: "Ich liebe es, dass es auch queere Rollen in dem Stück gibt. Dadurch wird das Theater für viele von uns ein richtiger Safe Space, ein Zufluchtsort.“

Sophia Thomalla:„ Es ist das schönste Bühnenbild, das ich jemals gesehen habe.“

Jochen Schropp: „Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Musical gesehen habe, das mich so bewegt hat. Man denkt am Anfang: Wie soll das noch getoppt werden? Und es wird immer noch eins draufgesetzt.“

Matthias Opdenhövel:„Ich hatte viele Erwartungen, aber diese wurden um Längen übertroffen.“

Maik Klokow, CEO und Produzent - Mehr-BB Entertainment: "Wir haben lange auf diesen Tag gewartet und sind sehr stolz, dass diese unglaubliche Produktion jetzt auch im deutschen Markt angekommen ist. Die heutige Premiere war für uns erst der Anfang - Moulin Rouge! Das Musical wird das Publikum im Sturm erobern, weit über die Grenzen von Köln hinaus."

Carmen Pavlovic, CEO und Produzentin - Global Creatures: "Es war uns sehr wichtig, dass unsere erste nicht-englischsprachige Produktion von Moulin Rouge! The Musical in Deutschland produziert wird - einem der weltweit führenden Märkte für Musicalproduktionen und dem größten Musikmarkt in Europa. Die begeisterten Reaktionen des Publikums zeigen uns, dass es die richtige Entscheidung war."

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!