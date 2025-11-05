Célébration – Das Leben feiern

Nach dem großen Erfolg von COEUR A COEUR, CUPIDO, CELESTE und ANGELLO in den Vorjahren, präsentiert der in Köln ansässige Cirque Bouffon in der imposanten, neuromanischen Kirche St. Michael am Brüsseler Platz vom 10. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026 erneut eine spektakuläre Weihnachtsshow im Stile des französischen Nouveau Cirque.In diesem Jahr ist der Titel der Weihnachtsshow CELEBRATION.

Célébration ist eine Feier des Lebens, der Liebe und des menschlichen Zusammenhalts. Die Show spiegelt die tiefe Symbolkraft der Adventszeit wider: das Warten, das Hoffen, das Ankommen. Sie schlägt eine Brücke zwischen moderner Zirkuskunst und christlicher Festtradition – von der stillen Erwartung im Advent über das festliche Weihnachtsfest bis hin zur Erscheinung des Herrn an Epiphanias.Der Cirque Bouffon schafft dazu mit seiner neuen Kreation CELEBRATION wieder einmal einen ganz eigenen Entwurf – für eine Welt, in der am Ende das Gute im Menschen siegt und das Menschliche uns wieder vereint.

Eine weihnachtliche Show voller Magie im imposanten Raum der Kirche St. Michael: Akrobatik, Humor, mitreißende Musik und berührende Geschichten verweben sich zu einem besinnlich-hoffnungsvollen Weihnachtserlebnis für die ganze Familie und laden zum Staunen und Träumen ein.

Die neue Weihnachtsshow des Cirque Bouffon, wie immer in Szene gesetzt von dem französischen Regisseur Frédéric Zipperlin (Cirque de Soleil) und den Co-Regisseuren Helena Bittencourt und Goos Meeuwsen, wird auch in diesem Jahr in Kooperation mit „Kirche für Köln“ realisiert.

CELEBRATION ist eine Show für alle, die noch an das Gute glauben und das Träumen noch nicht verlernt haben. Ein besinnliches Weihnachtserlebnis für die ganze Familie an einem außergewöhnlichen Ort und der ganz besonderen Atmosphäre einer Kirche. Auch eine schöne Idee auch für Firmenweihnachtsfeiern.

CELEBRATION | die Weihnachtsshow des Cirque Bouffon, 10.12.2025 – 04.01.2026, St. Michael, Brüsseler Platz, Köln, www.koelnticket.de