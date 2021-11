Wie wichtig Nähe für uns alle ist, haben wir in den vergangenen Monaten erlebt. Dies thematisiert Cirque Bouffon in seiner neuen Weihnachtsinszenierung. Musste der Cirque Bouffon seine Weihnachtsshow im vergangenen Jahr bedauerlicherweise noch absagen, präsentiert Frédéric Zipperlin seinen Weihnachtstraum nun vom 24. November 2021 bis 2. Januar 2022 in Kooperation mit „Kirche für Köln“ in der imposanten Kirche St. Michael am Brüsseler Platz. Ein ungewöhnliches Ereignis an einem ungewöhnlichen Ort. Die wunderschöne neuromanische Kirche St. Michael im Herzen des Belgischen Viertels wird dieses Jahr zu einer verzauberten Weihnachtswelt im unvergleichlichen Stil des Cirque Bouffon. Der Titel „Coeur à Coeur“ – Herz an Herz, fügt sich wunderbar in die Philosophie von St. Michael ein und repräsentiert auch das Motto des Cirque Bouffon „Die Herzen berühren und die Zeit zu entschleunigen”. In den altehrwürdigen Gemäuern des Gotteshauses wartet eine Gesamtinszenierung mit hochkarätigen internationalen ArtistInnen und MusikerInnen unter der Regie von Frédéric Zipperlin und der bewegenden Musik des Komponisten Sergej Sweschinski auf ein neugieriges Publikum. Im Charakter des französischen Nouveau Cirque werden ZuschauerInnen in einen sinnlich, poetischen Weihnachtstraum entführt. Akrobaten, Jongleure, Clowns, Musiker und phantastische Fabelwesen erzählen ihren Weihnachtstraum von Gemeinschaft, Herzenswärme, Freude, Licht, Glanz und Schnee. „Coeur à Coeur“ ist eine Show für alle, die das Träumen noch nicht verlernt haben und die sich schon immer ein himmlisches Weihnachtserlebnis für die ganze Familie an einem außerordentlich besinnlichen Ort gewünscht haben.

Weihnachtstraum zum Weihnachtsfest

Ein besonderes Highlight wird sicherlich der Weihnachtsgottesdienst in St. Michael an Heiligabend sein, denn dieser wird unter der Mitwirkung des Cirque Bouffon stattfinden. Der Eintritt zum Gottesdienst ist kostenlos. An beiden Weihnachtsfeiertagen, dem 25. sowie 26. Dezember, gibt es dann wieder jeweils zwei „normale“ Vorstellungen um 14.30 Uhr und um 19:30 Uhr. Wem der Sinn nach einem zirzensischen Jahreswechsel steht, sei die Silvester-Vorstellung am 31. Dezember empfohlen. Diese bietet die Möglichkeit, das Jahr auf eine ganz besondere Art ausklingen zu lassen. Für einen guten Start ins neue Jahr 2022 sorgt Cirque Bouffon dann mit zwei Vorstellungen von „Coeur à Coeur“ an Neujahr.

Die Köpfe hinter dem Cirque Bouffon

Frédéric Zipperlin und Anja Krips gründeten den Cirque Bouffon 2006 und realisierten mit ihrer internationalen Kompagnie eine neue Art des Artistik Theaters. Die Shows entführen die ZuschauerInnen in eine magische Parallelwelt voller phantastischer Bilder, traumschöner Musik und atemberaubender Akrobatik. Wer nach „Coeur à Coeur“ nicht genug von der Welt des Cirque Bouffon bekommen kann, kann sich freuen: „Bohemia“, die Jubiläumsshow die anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Cirque Bouffon entwickelte wurde, macht im kommenden Mai Station in Köln.

„Coeur à Coeur – Ein Weihnachtstraum des Cirque Bouffon“, 24.11.2021-02.01.2022, Kirche St. Michael, Brüsseler Platz (Belgisches Viertel), Mi-Fr 19.30h, Sa 14.30h & 19.30h, So 14.30h & 17.30h (Sa 25.12.2021 & So 26.12.2021 14.30h & 19.30h, Sa 01.01.2022 14.30h & 17.30h), weitere Informationen unter: www.cirque-bouffon.com

