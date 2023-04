Das Atelier Theater: Die Highlights im Mai

Donnerstag, 04.05.23, 20h:

Stand-Up-Comedy und Crowdwork vereint Falk Schug in seinem neuen Soloprogramm. Die Interaktion mit dem Publikum wird von vielen Comedians seit Jahren in die Shows mit eingebaut. Doch nur wenige beherrschen Crowdwork so gut wie er. Gnadenlose Ehrlichkeit trifft Spontanität und Kann-auch-mächtig-in-die-Hose-gehen. Seine Zuschauer dürfen sich auf einen einmaligen Abend freuen, bei dem kein Blatt vor den Mund genommen wird. Jeder Abend ist ein Unikat. Bei jeder Show gibt es auch einen Special Guest. Wer der Überraschungsgast ist, wird natürlich im Vorhinein nicht verraten.

Sonntag, 07.05.23, 18h:

Ungefragt geboren zu sein, bringt epische Fragen mit sich: Hä?! Wie jetzt?! Wenn es ein Ich gibt, hatte das schon vor der Geburt Probleme? Und womit zahle ich jetzt meine Therapierechnungen? Derlei fragt sich Sebastian Rüger, eine Hälfte des preisgekrönten Absurdistenduos Ulan & Bator und neuerdings auch Dieter-Nuhr-Parodist. In seinem ersten Soloprogramm begibt er sich mit dem Publikum auf Expedition ins Reich der Missverständnisse zwischen Sein, Welt und dem Rest. Abwechslungsreich und unterhaltsam lotet er aus, ob er sich zu viele Fragen stellt oder zu wenige, ob er alles oder nichts verstanden hat, halber Autist ist oder ein ganzes Arschloch, unerkannt hochbegabt oder erkennbar dumm – oder alles zugleich? Und nicht zuletzt: Geht’s anderen auch so?

Freitag, 19.05.23, 20h:

In der Regel machen wir es uns im Leben ja ziemlich kommod. Alles hat gefälligst an seinem Platz zu sein. Schlüssel? Auf der Ablage. Ladekabel? Irgendwo. Lesebrille? Nie gesehen. Auto? Bestimmt in der Garage. Oder abgeschafft. Partner? Bestimmt in der Garage. Oder abgeschafft. Kinder? Am nerven! Die eigene Position? Im Abseits! Das Leben ist eine riesengroße Schrankwand und seien wir ehrlich: Wer in Schubladen denkt, hat schnell ein Brett vor dem Kopf. Und wieso auch nicht? Wenn alle immer und überall auf ihre Smartphones starren, ist Holz zumindest haptisch eine Erweiterung des Horizonts. Eva Eiselt findet: Es ist Zeit für den Tag der offenen Schublade und krempelt unseren handelsüblichen Laden einfach mal auf links. Ausmisten, Durchlüften und die Dinge des Lebens in die Freiheit entlassen.

Mittwoch, 31.05.23, 20h:

Es gibt Dinge, die erkennt man nur als Außenstehender – besonders wenn es um die Sprache geht. Oder wäre Ihnen aufgefallen, wie seltsam eigentlich das Wort „Gemüse“ klingt? Der gebürtige Liverpooler Tim Whelan geht mit offenen Augen und Ohren durch den Alltag und entdeckt dabei so manches Fundstück. Diese Kuriositäten präsentiert er in seiner unverkennbaren Baritonstimme in einer Show voller scharfen Pointen und britischem Charme. Robert Alan war pubertärer Kleinstadtrapper, tragischer Singer-Songwriter und stiller Schlagzeuger in der Countryband seiner Eltern. Er ist er mit einem Segway den Jakobsweg abgefahren, hat halluzinogene Kröten in der Wüste abgeleckt, Fruchtbarkeitstänze mit ostpreußischen Schamanen vollzogen und alte chinesische Teezeremonien im Bordbistro des ICEs durchgeführt. Nur um Ende zu der Erkenntnis zu gelangen, dass nichts schöner ist als Menschen zum Lachen zu bringen.

