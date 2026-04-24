Das Leben ist ein Carrousel

Ab 3.Juni präsentiert der Cirque Bouffon seine atemberaubende Show CARROUSEL, statt wie gewohnt im Zelt, erstmalig in der außergewöhnlichen Location des mondänen Kurhaus in Bad Honnef.

„Wir möchten Bad Honnef etwas ganz Besonders bieten und das schöne Kurhaus im Juni völlig neu in Szene setzen. Hierfür haben wir den Cirque Bouffon gewonnen, der bundesweit für seine zauberhaften Zeltgastspiele und seine Kölner Weihnachtsshow in der Kirche St. Michael bekannt ist und auch international gefeiert wird. Wir werden in diesem traditionsreichen Haus in der Bad Honnefer Innenstadt auf insgesamt 250 Plätzen das Publikum auf eine poetische Reise einladen und zauberhafte Sommerabende erleben“, erklärt Veranstalter Markus Wisskirchen, der das Gastspiel in Bad Honnef gemeinsam mit Jürgen Kutter realisiert.

„Statt Zelt machen wir diesmal etwas völlig anderes: Cirque Bouffon wird das wunderschöne Kurhaus in eine Atmosphäre voller Poesie und Artistik tauchen “, freut sich Fédéric Zipperlin, Regisseur der Shows des deutsch-französischen Cirque Bouffon.

Bei der Show CARROUSEL des Cirque Bouffon verschmelzen Akrobatik, Musik und Tanz zu einem sinnlichen Erlebnis. Das internationale Künstlerensemble begeistert das Publikum mit einer magischen Welt, in der sich alles um die Kreisläufe des Lebens, die Schönheit des Moments und die Kunst des Träumens dreht. Wie ein Karussell, das sich sanft im Takt der Musik dreht, fügen sich Akrobatik, Musik und Poesie zu einem sinnlichen Gesamtkunstwerk.

Unter der Regie von Frédéric Zipperlin vereint CARROUSEL die Magie des Cirque Bouffon: die Herzen zu berühren und die Zeit für einen Moment anzuhalten. Farbenfrohe Gestalten, atemberaubende Akrobatik und melancholisch-schöne Klänge führen durch ein Universum voller Fantasie und Magie. CARROUSEL ist eine Show der internationalen Extraklasse und ein Fest für die Seele.

Im Stile der französischen Theaterkunst Nouveau Cirque ist ein buntes Kaleidoskop an Eindrücken, Bildern und Emotionen, immer begleitet von den poetischen, sinnlichen und rauschhaften Kompositionen des ukrainischen Komponisten Sergej Sweschinski. Ein zauberhaft-unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

3. bis 27. Juni 2026, Kurhaus Bad Honnef, Hauptstr. 28, 53604 Bad Honnef, www.bonnticket.de