Das muss man gesehen haben

Es lag etwas in der Luft. Das merkte jeder, der am 20. August 2021 über die Aachener Straße ging. Roter Teppich, Spotlights und ein riesiges herzförmiges Schloss zeigen, dass in der Volksbühne am Rudolfplatz etwas ganz Besonderes vor sich geht. Endlich konnte das Musical „Himmel und Kölle“, das die Erfolgsautoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob der Domstadt auf den Leib geschrieben haben, erneut an den Start gehen.

Und das Warten hat sich gelohnt: Die schwungvolle Geschichte um den jungen Pfarrer Elmar, der seine erste Stelle nach seiner Ausbildung in Köln antreten muss, besticht durch rasante Szenenwechsel, mitreißende Musik, Wortwitz und dynamische Tanzszenen. Davon war auch Schauspieler Jochen Busse sichtlich angetan: „Das ist bestes Volkstheater mit Witz und Biss. Besonders die Musik, der Gesang und die fabelhafte Choreografie haben mich begeistert.“

Das Lob erfreut natürlich das gesamte Ensemble, besonders aber den ausgezeichneten Regisseur Gil Mehmert (u. a. „Das Wunder von Bern“, „Evita“) sowie den erfahrenen Komponisten Andreas Schnermann. Dass sich das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit mit den beiden Grimmepreisträgern Jacobs und Netenjakob sehen lassen kann, fanden auch die anderen Premierengäste, die den Jungpfarrer durch die Wirren einer Kölner Nacht begleiten durften. Dabei bekommt das Publikum amüsant überspitze Einblicke in die unterschiedlichsten Bereiche der Kölner Ausgehkultur: Der sächsische Taxifahrer schimpft ohne Punkt und Komma, weil er nicht links abbiegen darf; Gardeoffiziere tanzen Stippeföttche; im Brauhaus lässt es sich mit viel Kölsch und deftigem Essen gut aushalten und im Zwiegespräch mit Willi Millowitsch gibt es Ratschläge fürs Leben und und und. Elmar lernt den Brüsseler Platz, die Liebesschlösse an der Hohenzollernbrücke und selbstverständlich den Dom kennen. Einer der Höhepunkte ist sicherlich, wie die Heiligen Drei Könige im Schwarzlicht mit ihren leuchtenden Gebein-Kostümen tanzen. Das überzeugte auch Alice Schwarzer: „Ein echter Knaller, herrlich schräg und sehr unterhaltsam.“ Und Gerd Köster pflichtet bei: „Ich bin eigentlich kein Musical-Fan, aber das ist super und macht Spaß. Man guckt gerne hin, hört gerne zu.“

Nun soll auch nicht zu viel verraten werden, auf keinen Fall, wie die Geschichte ausgeht. Eins ist aber klar: Der schwindelerregende Höllenritt des erzkatholischen Priesters Elmar treibt den ZuschauerInnen garantiert vor Lachen die Tränen in die Augen. Das sollten sich niemand entgehen lassen.

Weitere Infos, Tickets und Termine unter: www.himmelundkoelle.de sowie www.volksbuehne-rudolfplatz.de

