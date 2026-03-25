Das Phantom der Oper kommt nach Köln

Ein Meilenstein für die deutsche Musicalszene: Cameron Mackintoshs umjubelte Neuinszenierung von Andrew Lloyd Webbers Das Phantom der Oper kommt erstmals nach Deutschland und ist ab November im Musical Dome Köln zu erleben.

Diese spektakuläre Inszenierung verzeichnet seit ihrer Uraufführung 2012 große internationale Erfolge, sensationelle Verkaufszahlen und begeisterte bereits in Großbritannien, Nordamerika und Australien, wo sie im legendären Sydney Opera House Premiere feierte. Es folgte die Europapremiere in Wien, wo das Musical bald eine ausverkaufte dreijährige Spielzeit abschließen wird. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Londoner Originalproduktion kehrt dieses fabelhafte Musical in diesem Herbst erstmals seit über zehn Jahren auf eine deutsche Bühne zurück. Die Inszenierung stammt von Seth Sklar-Heyn und basiert auf der Originalinszenierung von Laurence Connor, unter der künstlerischen Leitung von Matthew Bourne und Cameron Mackintosh.

Die Neuproduktion wurde im gleichen Umfang wie das brillante Original konzipiert, ist jedoch so angelegt, dass sie auch in vielen Theatern aufgeführt werden kann, in denen die Originalversion nicht realisierbar war. Paul Browns schillerndes Bühnenbild lässt unter anderem einen „brandneuen Kronleuchter“ eindrucksvoll zum Leben erwachen, während die gefeierten Kostümentwürfe der verstorbenen Maria Björnson erhalten bleiben. Mit Choreografien von Scott Ambler und zusätzlicher Inszenierung von Matthew Bourne wird die Produktion von der international renommierten Lichtdesignerin Paule Constable in Szene gesetzt, ergänzt durch das Sounddesign des herausragenden Mick Potter. Diese vielfach gefeierte Inszenierung haucht Andrew Lloyd Webbers phänomenaler Partitur berauschendes neues Leben ein.

× Erweitern Foto: Alastair Muir

Cameron Mackintosh:

„Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sich diese Inszenierung 15 Jahre später als ebenso erfolgreich erweisen würde wie das brillante Original – tatsächlich glaube ich, dass „Das Phantom der Oper“ das einzige Musical in der Geschichte ist, das jemals zwei gleichermaßen erfolgreiche Versionen in ähnlichem Umfang hatte, die gleichzeitig in verschiedenen Teilen der Welt liefen. Daher freue ich mich sehr, dass das deutsche Publikum – das die Show schon so lange liebt – in unserem 40. Jahr die Gelegenheit haben wird, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen und sich wieder in die Musik der Nacht zu verlieben, als wäre es das erste Mal.“

Das Phantom der Oper hat seit seiner Uraufführung im Jahr 1986 Generationen von Zuschauer*innen in seinen Bann gezogen. Mit über 160 Millionen Besucher*innen in 217 Städten und auf 23 Sprachen und mit mehr als 70 internationalen Theaterpreisen – darunter Olivier Awards, Tony Awards, Drama Desk Awards und Outer Critics Circle Awards, gilt es als einer der größten Bühnenerfolge aller Zeiten.

Andrew Lloyd Webbers romantische und mitreißende Musik, „Die Musik der Nacht“, „Denk an mich“, „Mehr will ich nicht von dir“, „Maskenball“ und der ikonische Titelsong zählen zu den bekanntesten und beliebtesten Musicalhits aller Zeiten.

Produziert von Cameron Mackintosh, enthält Das Phantom der Oper Musik von Andrew Lloyd Webber, Texte von Charles Hart sowie zusätzliche Texte von Richard Stilgoe. Das Buch stammt von Richard Stilgoe und Andrew Lloyd Webber, inspiriert von Gaston Leroux’ Roman „Le Fantôme de L’Opéra“ aus dem Jahr 1910, mit Orchestrierungen von David Cullen und Andrew Lloyd Webber. Die deutsche Übersetzung ist von Michael Kunze.

Unter der Regie von Laurence Connor, mit Choreografien von Scott Ambler, einem Bühnenbild von Paul Brown, dem mit einem Tony Award® ausgezeichneten Originalkostümdesign von Maria Björnson®, Adaption und ergänzendes Bühnenbild von David Harris, associate Kostümdesign und die Überarbeitung von Maria Björnson®s Design durch Jill Parker, Lichtdesign der Tony-Award®-Preisträgerin Paule Constable, Projektionsdesign von Zakk Hein und Sounddesign von Mick Potter steht diese neue Produktion unter der Leitung von Matthew Bourne und Cameron Mackintosh. Das Phantom der Oper in Köln wird unter der Regie von Seth Sklar-Heyn präsentiert.

Das Musical erzählt die geheimnisvolle Geschichte eines maskierten Mannes, der unter der Pariser Oper lebt und sich unsterblich in die junge Sopranistin Christine Daaé verliebt. Zwischen Obsession, Eifersucht und großer Liebe entspinnt sich eine dramatische Dreiecksgeschichte voller Spannung und Emotionen.

Die erste Vorstellung von Das Phantom der Oper findet am 5. November statt, die offizielle Premiere wird am 15. November gefeiert.

Mit der Rückkehr dieses weltweiten Musical-Phänomens beginnt nicht nur ein neues Kapitel dieser außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte in Deutschland - 2026 feiert der Musical Dome außerdem sein 30-jähriges Bestehen.

Weitere Informationen und Tickets unter: www.phantom-der-oper.de