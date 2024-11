Das „Dekameron“ von Giovanni Boccaccio, geschrieben im 14. Jahrhundert, thematisiert die Erlebnisse von zehn jungen Menschen, die sich vor der Pest in Florenz in einem Rückzugsort versammeln. Während ihrer Isolation erzählen sie sich täglich Geschichten, die eine breite Palette menschlicher Erfahrungen widerspiegeln. Diese Erzählungen dienen sowohl der Ablenkung von der Krise als auch der Selbstreflexion.

Ähnlich erlebten Menschen während der Coronapandemie einen Lockdown, der sie zur Isolation zwang. Um der Einsamkeit zu entkommen, suchten viele kreative Ausdrucksformen und digitale Verbindungen. Beide Krisen – die Pest im „Dekameron“ und die Pandemie – werfen Fragen zu Gemeinschaft, Moral und der menschlichen Resilienz auf. In beiden Fällen wurden Geschichten und soziale Interaktionen wichtige Mittel, um die Isolation zu überwinden und Sinn in der Krise zu finden. So spiegeln das „Dekameron“ und die Pandemie die universelle menschliche Suche nach Verbindung und Bedeutung in unsicheren Zeiten wider.

Die Theaterperformance „Dekameron / Weltenfluchten“ von DIPHTHONG greift diese Thematik auf. Inspiriert von Boccaccios Erzählungen, kombiniert die Aufführung Renaissance-Novellen mit modernen Fluchtmechanismen wie Social Media oder Fantasy-Welten. Die Schauspieler entführen das Publikum in eine Welt der Ablenkung und Intoxikation. Ähnlich wie während der Coronapandemie, in der Menschen durch digitale Medien und kreative Ausdrucksformen Flucht suchten, erforscht die Performance menschliche Bedürfnisse nach Gemeinschaft und Sinn in Krisenzeiten.

Termine:

28.11.2024, 20 Uhr Premiere

29.11.2024, 20 Uhr mit Audiodeskription

30.11.2024, 20 Uhr mit Gebärdensprache

01.12.2024, 17 Uhr Prolog 'Flucht und Zuflucht in der Kunst' mit Dr. Susanne Rauprich & 18 Uhr Vorstellung

Alte Feuerwache, Melchiorstraße 3, 50670 Köln, Tickets