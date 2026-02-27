Der Kölner Weihnachtscircus feiert Jubiläum

Bereits zum elften Mal verwandelt der Kölner Weihnachtscircus die Rheinmetropole in einen Ort voller Magie, Staunen und großer Emotionen – eine Zahl, die für Köln eine ganz besondere Bedeutung hat.

Von Anfang an gehen die Produzenten Katja und Ilja Smitt ihren eigenen Weg: kompromisslos, leidenschaftlich und mit einem feinen Gespür für außergewöhnliche Künstler und umwerfende Inszenierungen. Die stetig wachsenden Besucherzahlen und die jährlich neuen Rekorde zeigen eindrucksvoll, wie sehr ihr Konzept das Publikum begeistert.

× Erweitern Foto: Veranstalter Die Produzenten Katja und Ilja Smitt

Auch in diesem Jahr ist es Katja Smitt gelungen, internationale Top-Acts für die kommende Wintersaison zu verpflichten. Das Publikum darf sich auf großartige Ensemble-Nummern aus der Mongolei und der Volksrepublik China freuen. Die Show wird magischer als je zuvor: Die großen Illusionisten Vincent Vignaud (bereits zweimal in Köln aufgetreten) und Peter Valance erschaffen überwältigende Illusionen.

Die diesjährige Produktion setzt erneut neue Maßstäbe in Sachen Qualität und Vielfalt. Mit dabei ist unter anderem der preisgekrönte Clown César Dias, Gewinner des Bronzenen Clowns von Monte Carlo, der mit seinem unverwechselbaren Charme und Humor weltweit die Herzen der Zuschauer erobert. Doch nicht nur er sorgt für beste Unterhaltung: Auch bei Leonid Beljakov und seinen neuen, großartigen Hundenummern ist Lachen garantiert – hier trifft tierisches Talent auf witzige Inszenierung, sodass Humor zu einem roten Faden der gesamten Show wird.

Für atemberaubende Akrobatik sorgen darüber hinaus das Duo Kvas mit ihrer preisgekrönten Handstand-Artistik sowie der junge portugiesische Ausnahmekünstler João, der am Trapez Poesie und Akrobatik auf höchstem Niveau vereint und scheinbar schwerelos durch die Manege schwebt.

Begleitet von eigens komponierter Musik verschmelzen die einzelnen Darbietungen zu einem faszinierenden Gesamtkunstwerk, das Groß und Klein gleichermaßen in seinen Bann zieht. Der Kölner Weihnachtscircus steht für ein einzigartiges Show-Erlebnis, das Herz und Sinne berührt.

Tickets sind ab sofort erhältlich: koelner-weihnachtscircus.de/showzeiten-und-tickets