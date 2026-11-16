Die Atelier-Theater-Highlights im Dezember

DIE UNTERHALTUNGSDAMEN: WEIHNACHTEN … ABER (NICHT) ALLEIN!

Eigentlich will Servicefachkraft Irmgard Knüppel in der Adventszeit nur eines: Endlich die Beine hochlegen! Frau Wilmer hingegen liebt opulente Feiern im Kreis ihrer Lieben: Weihnachten, aber bloß nicht allein! Für den Musicalstar kann der Christstollen nicht früh genug auf dem Adventstisch stehen. Bei ein oder zwei Gläschen Glühwein in vorweihnachtlicher Stimmung dreht sich alles um die Planung des anstehenden Fests der Liebe: Bienenwachskerzen oder echtes Lametta? Edle Tropfen in Nuss oder Mon Cherie? Braten oder Kartoffelsalat? Wer gewinnt den Kampf um die ersten Dominosteine? Und wo findet Frau von Welt den perfekten Weihnachtsbaumständer? Die Unterhaltungsdamen präsentieren eine stimmungsvolle Mischung aus den schönsten Weihnachtsliedern, besinnlich humorvollen Geschichten und Gedichten, gewürzt mit ihrem typisch spritzigen Charme. Witzig, weiblich, weihnachtlich!

Mi 02.12.26, 20:00

HILDEGART SCHOLTEN: WEIHNACHTSEHRLICH

Wenn Hildegart Scholten weihnachtlich wird, dann gibt es kein Entrinnen. Es wird gesungen und geht zu Herzen. Sie führt uns den Weg vom Dialog mit dem Publikum hin zu Geschichten und Liedern, die beredt von Liebe und Leben zu uns sprechen. Denn bist du auch, wie wir alle, vielleicht ein wenig zu kurz gekommen. Hildegart sieht dich – und das besonders zur Weihnachtszeit.

Fr 11.12.26, 20:00

CASSY CARRINGTON: A CASSY CHRISTMAS

Die große, neu überarbeitete Weihnachtsshow von Kölns „Queen of Christmas“ Cassy Carrington - mit Xmas-Klassikern, eigenen Hits, Comedy und weihnachtlicher Erotik. Wie jedes Jahr lädt Cassy zu ihrem eigenen, nicht ganz so heiligem Abend ein. Die Drag-Queen sucht dabei, abseits der Unterhaltung auf der Bühne, auch das spontane Gespräch im Publikum und lernt hoffentlich den nächsten Flirt unterm Weihnachtsbaum kennen. Es wird zusammen gesungen und gelacht und ganz manchmal wird es vielleicht auch etwas vorweihnachtlich-melancholisch. Vielleicht packt Cassy sogar die Blockflöte aus oder liest ein erotisches Weihnachtsgedicht. Dieser Abend steckt voller Überraschungen. Seit 13 Jahren ist Cassy Carringtons Weihnachtsshow Kult und auf vielen Bühnen zuhause. Ihre forsche und charmante Art, gepaart mit ihrer Liebe zum Fest der Liebe und des Lamettas, macht diesen Abend zum Dauerbrenner.

So 13.12.26, 18:00

PELLE PERSHING: PELLE PACKT AUS!

Pelle Pershing, der Erfinder von Hape Kerkelings „Café Korten“ und „Evje van Dampen“ ist zurück auf der Bühne – und lädt uns ein in seine tiefverschneite Blockhütte im (Sch)erzgebirge. Hier gibt es, zwischen Poesie und Pointen, auch ein Wiedersehen mit seiner kaffesüchtigen Krankenschwester Ilse Tecklenburg-Grevenbroich, der Modedesignerin Renate de la Motte, Heinz Schenk und anderen herrlich durchgeschepperten Überraschungsgästen. Pelle Pershings Comeback ist ein besinnlich-beklopptes Solo voller Kapriolen. Eine One-Man-Show zwischen Poesie und Comedy, Parodie und Travestie, Jonglage und Puppentheater – und mit viel Musik. Deshalb: Rechtzeitig Tickets sichern! Nur im Atelier Theater! Und nur an diesem einen Abend.

Mo 21.12.26, 20:00

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln, Tickets unter: www.ateliertheater.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!