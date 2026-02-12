Die Atelier-Theater-Highlights im März

ANNE FOLGER: SPIELVERSPRECHEND

Songs am Klavier, Geschichten, Musik, kein Stepptanz. Anne Folger macht Klavierkabarett mit klarer Kulisse, tiefgründigem, wortgewandtem Humor und großer, tiefer Musik. Ihr Motto: Egal wo das Leben stattfindet, es will gespielt werden. Ihre Lebensfreude setzt dort an, wo sich schlechte Laune am wohlsten fühlt und von der trennt sie sich konsequent. Egal ob Idiotentest, Singlebörsenfrust oder Hotelzimmerfiasko: Irgendwo hat sich immer eine Pointe versteckt und die rettet sie immer! Auch vor Menschen, bei denen Hämorrhoidensalbe genau die richtige Gesichtscreme ist. Wer die preisgekrönte Entertainerin mit der feinen Beobachtungsgabe schon mal live auf der Bühne erlebt hat, weiß, dass ihre Abende immer eine abwechslungs­reiche Mischung aus Kabarett, Geschichten, eigenen Songs, Stand-up und grandiosen Kompositionen sind. Blitzgescheit, charmant, frech und hintergründig.

Mit Kunst im Herzen, Musik im Bauch, Schalk im Nacken und scharfer Zunge ist dieser Abend vor allem eines: Spielversprechend!

Mi 04.03.26, 20:00

PODEWITZ: SOWAS KOMMT VON SOFAS

Der deutsche Meister im Drumrumreden und sein unmusikalischer Bruder präsentieren ein neues Programm! 90 Minuten Halbwissen in ganzen Sätzen unter dem Motto: „Alle reden Unsinn – hier wird er gemacht!“ Die beiden Herren Podewitz haben jetzt endlich in der Rückenschule ihr Abitur gemacht. Seitdem verbringen sie die Tage im Couch-Rausch und betrachten das Leben aus der Sofa-Perspektive. Denn ein Sofa ist das Körbchen für den inneren Schweinehund. So kann man ganz entspannt vor sich hin chillosophieren und mal die mittelgroßen Fragen stellen: Wieso zeigen manche Sportler starke Schwächen? Ist ein gealterter Öko etwa ein „Vollkorn-Greis“? Ist Vorsicht besser als Nachttisch? Und wohin mit dem alten Adel? Seniorenheim oder betreutes Thronen? Übrigens: was viele nicht wussten: der kürzeste Monat im Jahr ist der Mai, denn der hat ja nur 3 Buchstaben. Sex fürs Zwerchfell und Botox fürs Gehirn.

Do 05.03.26, 20:00

KARINA SYNDICUS & MICHAEL KREBS: SCHMUCKEREMITEN (PREMIERE)

Karina Syndicus und Michael Krebs – der eine spielt Klavier, die andere spielt Körper und beide jonglieren mit Worten. Wenn sie auf der Bühne aufeinandertreffen, entsteht Kabarett in allen Formen. Als Marsflüge noch nicht en vogue waren, hielten sich sehr reiche Leute schon mal einen Schmuckeremiten im Garten. Eine Art menschliches Haustier, das in vertraglich bestimmter Einsamkeit WLAN-los und gut dressiert zur Belustigung der Herrschaften diente. Und man muss sich das mal vorstellen. Schmuckeremiten wurden dafür bezahlt, zu wohnen! In einer eigenen Wohnung, nur für sie allein. Für jeden, der heute versucht, eine bezahlbare Wohnung zu finden, ein absoluter Traumjob. Stattdessen Körper, Musik, Wort – und garantiert von allem zu viel, denn der Turbokapitalismus muss endlich auch in der Kunst ankommen. Mehr ist mehr.

Mi 11.03.26, 20:00

BETTY LAMINGA: VIVA LA KÖLLE – DIE WOMÖGLICH BESTE QUIZSHOW DER STADT (60 MIN. NON-STOP)

Köln ist ein Gefühl, aber das Wochenende schon gefühlt vorbei? Ab jetzt wird der Besuch in der schönsten Stadt am Rhein verlängert, und zwar um eine echte Happy Hour! Betty LaMinga nimmt alle mit auf einen kunterbunten Kurztrip, denn eine prallvolle Stunde heißt es: Kölle kompakt am Sonntagnachmittag! Die westfälische Diva bringt den Soul ins kölsche Liedgut, das schnellste Quiz Kölns auf die Leinwand, und kuriose Anekdoten auf die Bühne. Also: Runter vom Sofa, und rein ins Theater, wenn es mit Betty vom Grund des Rheins bis zu den Spitzen des Doms geht! Interaktiv und multimedial, komisch und anrührend wandelt sie mit dem Publikum durch die ganze Stadt ohne den Saal zu verlassen. Lernen Sie die Kölner, sich selbst und womöglich auch die anderen Theaterbesucher besser kennen. Gewinnen Sie mit ein wenig Glück tolle Preise und vielleicht bekommen Sie sogar noch ein Ständchen gesungen.

So 22.03.26, 16:00

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln, Tickets unter: www.ateliertheater.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!