Die Atelier-Theater-Highlights im November

NELE MATHEW: IST DAS SO ÜBLICH?

In ihrem ersten Soloprogramm nimmt die Stand-up-Comedienne Nele Mathew das Publikum mit auf eine Reise. Die Welt kann absurd und lehrreich sein, wenn man sie durch Neles Filter betrachtet. Mit messerscharfen Beobachtungen und viel Liebe zum Detail setzt sie kosmopolitische Erfahrungen in Szene und gibt dabei unerwartete Tipps. Dem alltäglichen Wahnsinn kann man auch gelassen begegnen. Die Show verbindet trockenen Humor mit lebenspraktischen Ratschlägen. Das Publikum erwartet einen Abend mit viel Raum für Lachen und vielleicht der Erkenntnis, dass die Welt manchmal am besten mit einem Augenzwinkern verstanden werden kann.

Do 05.11.26, 20:00, Köln-Premiere

JESS JOCHIMSEN: von allen guten geistern

Jess Jochimsen begegnet der um sich greifenden Hirn- und Herzvergletscherung mit seiner ganz eigenen Mischung aus kluger politischer Satire, sterbensschönen Songs und schreiend komischen Dias. „Sind wir von allen guten Geistern verlassen?“ Das ist wohl die Frage, die sich in Anbetracht der allgemeinen Lage stellt. Von Musk bis Merz erleben wir die Rückkehr der gekränkten Männer und während man in Echtzeit dabei zusehen kann, wie die Autokraten in West und Ost die Demokratie schreddern, schmeißt bei uns die kleinste große Koalition aller Zeiten eine 90er-Party auf Pump. Ob es wirklich schlau war, jemand zum Kanzler zu wählen, der fast täglich unter Beweis stellt, dass er das gar nicht kann? Und der Kapitalismus, der Klimawandel und die Junggesellenabschiede sind ja auch noch da ... Aber weil Verzweiflung keine Lösung ist, schultert der vielfach preisgekrönte Autor und Kabarettist sein Akkordeon, packt ausreichend Vernunft, Solidarität und Gelassenheit ein und verordnet sich Optimismus. Denn: Wer oder was sind diese guten Geister eigentlich genau, die uns da verlassen? Und warum immer gleich alle? Auf seiner Antwortsuche streift Jochimsen durch Vorstädte und über Rummelplätze, huldigt der Höflichkeit und anderen vergessenen Tugenden und verspricht einen begeisternden Abend gegen die laufenden Zumutungen. Zurückgelehnt. Lustig. Und hoffnungslos zuversichtlich. Ein Abend ohne Geländer. Feiern, als ob’s ein Morgen gäbe!

So 08.11.26, 18:00

ULAN & BATOR: ÜBERRASCHUNGSZWEI – 25 JA ULAN & BATOR2

026 feiern Ulan & Bator Vierteljahrhundertjähriges! Das will nicht nur begangen, sondern betanzt, besungen und bespielt werden! Und zwar mit einem bunten Jubiläums-Abend aus Lieblingsnummern, bekannten und unbekannten Klassikern, vergessenen und unvergessenen Klein-und Großoden sowie Schmankerln der anderen Art. Ulan & Bator sind: Frank Smilgies & Sebastian Rüger.

Do 12.11.26 + Fr 13.11.26, 20:00

SERTAC MUTLU: STIMMEN IM KOPFDer gebürtige Kölner Stand-Up-Comedian Sertaç Mutlu ist mit der Neuauflage seines Soloprogramms zurück: Stimmen im Kopf. Mit seiner wandelbaren und charismatischen Stimme verleiht er als hervorragender Storyteller seinen Geschichten Leben. Dies macht er so charmant und sympatisch, dass man gar nicht anders kann, als aufmerksam zuzuhören und sich unterhalten zu lassen. Sei es ein verlorener Ehering in den Flitterwochen oder ein Eichhörnchen im Wohnzimmer – seine Ratlosigkeit im Alltag sorgt für viele Lacher: Authentisch, selbstironisch und sehr witzig.

Mi 25.11.26, 20:00

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln, Tickets unter: www.ateliertheater.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!