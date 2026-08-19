Die Atelier-Theater-Highlights im September

TORSTEN SCHLOSSER: SCHLUSS MIT SCHLOSSER RELOADED – DIE BESCHEUERTSTEN NACHRICHTEN DER LETZTEN JAHRE

Torsten Schlosser ist immer am Puls der Zeit! Der Kölner Grenzgänger zwischen Comedy und Kabarett kann mittlerweile auf sechs total bescheuerte Jahresrückblicke zurückschauen. Jetzt präsentiert er erstmalig den Rückblick auf die Rückblicke und holt die bescheuertsten Nachrichten und Meldungen der letzten Jahre auf die Bühne zurück. Ein Abend für Fans und all jene, die diese Highlights bisher verpasst haben.

Sa 12.09.26, 20:00

MARTIN SIERP: MEIN BESTES STÜCK – BEST OF 10 JAHRE

Hast du mal wieder Lust auf einen unvergesslichen Abend voller Lachen und Staunen? Dann lass dich vom Comedy-Magic-Alleskönner Martin Sierp in 120 rasanten Minuten buchstäblich verzaubern. Es erwarten dich: unerklärliche Wunder, wackelnde Ohren, perfekte Parodien, komische Kunstfiguren, wie der Fürst der Finsternis, pfiffige Modetipps von König Karl, Bauchreden, eine wunderbare Weinvermehrung und und und ... Das Beste aus drei Soloprogrammen und brandheißes neues Material, nur unterbrochen von spontaner Interaktion mit dem Publikum. Dir bleibt kaum Zeit zum Durchschnaufen und eine spektakuläre Krokodilnummer ist auch dabei! Martin Sierp ist einer der vielseitigsten und schlagfertigsten deutschen Comedians. Bekannt als Moderator von Nightwash, dem Quatsch Comedy Club und den Schmidt-Theater-Shows, ist er außerdem ein weltmeisterlich preisgekrönter Zauberkünstler. Gönn dir das beste Stück!

Sa 19.09.26, 20:00, Köln-Premiere

AUSBILDER SCHMIDT: TOP LUSCHE DE LUXE

In seinem neuen Programm greift Holger Müller alias Ausbilder Schmidt auch aktuelle Themen auf. Kommt die Wehrpflicht? Freut sich der Ausbilder? Nein, natürlich nicht, vor allem nicht bei dem vorhandenen Material. Er hat Angst vor Fragen wie „Chef, ich bekomme die Fischdose nicht auf …!“ „Das ist auch keine Fischdose, sondern eine Handgranate, du Idiot!“ Ja ja, wer hätte gedacht, dass der alte Sack mal wieder gebraucht wird?! Der Ausbilder nimmt euch mit in seinen Alltag. Was passiert eigentlich, wenn ein so unfassbar harter Ausbilder zum Zahnarzt muss? Dann ist es dumm, wenn der Zahnarzt noch fieser ist als der Ausbilder selbst ...

Do 24.09.26 + Fr 25.09.26, 20:00, Köln-Premiere

RENI: EINSAMKEIT & EKSTASE – VON DER TRAGIKOMIK DES VIELEN FÜHLENS

Allein mit ihrer Gitarre und ihrer Stimme erschafft die Frankfurter Singer-Songwriterin Reni auf der Bühne große Emotionen. Ihre Songs sind Momentaufnahmen, ihre Auftritte eine Reise durch die gesamte Gefühlspalette: Mal tragisch, mal komisch, aber immer mitten ins Herz.

Mi 30.09.26, 20:00, Köln-Premiere

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln, Tickets unter: www.ateliertheater.de

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