Die Atelier-Theater-Highlights im Sommer 2026

MARTIN ZINGSHEIM & BAND: NORMAL IST DAS NICHT

Immer gut, wenn man sich selbst auf der richtigen Seite wähnt. Politisch, ökologisch und mental. Im Stau stehen, um zur Arbeit zu gehen und durch den Wald laufen, damit man wieder sitzen kann. Bekloppt sind immer nur die Anderen, auch wenn der Cappuccino teurer als das Schnitzel ist. Mit viel suggestivem Aufwand verkaufen wir uns den tagtäglichen Wahnsinn da draußen als sogenannte Normalität. Und wundern uns dann, dass man zwischen Desinfektionsmittel und Physiotherapie kaum noch was mitkriegt. Klimawandel, Kinderarmut, Selbstausbeutung? Keine Sorge, alles ganz normal! Martin Zingsheim stellt sich in seinem aktuellen Programm dem unhinterfragten Irrsinn und den für sicher geglaubten Scheinwahrheiten. Witzig, relevant und im positiven Sinne verrückt. Unter uns: normal ist das nicht!

Do 18.06.26, 20:00, Derniere

KARINA SYNDICUS: DIE MONDÄNE IST MEIN KRAFTTIER

Eine Gesellschaft, die in gnadenloser Ignoranz zuschaut, wie die Welt untergeht und den ganzen Prozess in 30-sekündigen von Nonsens triefenden Videos auf dem Smartphone beobachtet? Klingt absurd, aber wir sind alle live dabei. Schön, dass wir uns in einer Zeit wähnen dürfen, in der die Mittel zu handeln lächerlich knapp sind. Karina Syndicus tut auch nichts dagegen und spielt geschickt die interessierte Beobachterin des Geschehens, nur um sich anschließend aus weltrettungsvermeidungsstrategischen Gründen unsterblich in verstorbene Literaten zu verlieben oder sich mit den Schmelzpunkten verschiedener Metalle zu beschäftigen und sich ihre Schachtelsätze nicht vom Patriarchat wegnehmen zu lassen. Auf der Bühne präsentiert sie in Worten und Körpern dadaistisch bis philosophisch Texte, Performance, Konzepte und auf Wunsch belegte Brötchen.

Do 25.06.26, 20:00, Premiere

TOBIAS BORN: FREAKS! NEUE MÄNNER BRAUCHT DAS LAND

Der queere Stand-up-Comedian Tobias Born lädt im Atelier Theater zu einem besonderen CSD-Special seiner Show „FREAKS! – Neue Männer braucht das Land“ ein – einen Tag, bevor das Kölner CSD-Straßenfest startet. Gemeinsam wird Queerness gelebt, gelacht und Vielfalt gefeiert. Come as you are – gerne auch glitzernd!

In seiner humorvollen und gesellschaftskritischen Show räumt Tobias Born mit alten Rollenbildern auf, setzt ein klares Zeichen gegen patriarchale Strukturen und feiert Vielfalt, Feminismus und jede Menge Glitzer. Mit Charme, Scharfsinn und Selbstironie widmet er sich den Freaks des Alltags – den schrägen, echten und liebenswerten Seiten in uns allen. Ob skurrile Spieleabende, überdrehte Thermomix-Jünger*innen oder andere absurde Alltagssituationen: Tobias zeigt, warum es so befreiend ist, den eigenen Freak rauszulassen, sich selbst zu feiern und das Leben in all seinen bunten Facetten zu genießen. Sein Motto: Sei du selbst – denn alle anderen gibt es schon. Mit „FREAKS!“ bringt Tobias Born nicht nur Haltung und Humor auf die Bühne, sondern auch eine ordentliche Portion Lebensfreude – denn wer sagt, dass Veränderung nicht glitzern darf?

Do 02.07.26, 20:00, CSD-Special

DIDI JÜNEMANN: BALLKONTAKTE

Wenn Didi Jünemann, Mitbegründer der Stunksitzung, sich zum Thema Fußball äußert, bekommt jeder sein Fett ab, nicht nur das runde Leder. Der Fußballhasser hingegen sollte besser wegsehen, denn dessen ist sich Jünemann sicher: „Im Anfang war der Ball, und der Ball war bei Gott, und Gott reichte ihn den Menschen mit den Worten: Gehet hin und kicket damit!“ Im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA, macht sich mit Didi Jünemann endlich einmal wieder ein Kabarettist daran, die satirischen Seiten der beliebtesten Sportart weit und breit zu heben – und zwar leidenschaftlich, bissig und dennoch liebevoll, philosophisch mit dem richtigen Herzen für alles, was im Leben rollt. Die komische Kraft des Fußballs besteht schließlich nicht nur aus der Realsatire, wie sie in nahezu jedem zweiten Fußballerinterview zu Tage tritt. Ein runder Abend rund ums runde Leder und all die, die sie nicht sein lassen können, die „Ballkontakte“.

Mi 08.07.26, 20:00, WM-Special

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln, Tickets unter: www.ateliertheater.de

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