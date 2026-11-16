Die Musik der Dunkelheit ist zurück

Große Emotionen, berühmte Melodien und ein restlos begeistertes Premierenpublikum: Mit Standing Ovations und langanhaltendem Applaus feierte Das Phantom der Oper am Sonntagabend seine Deutschlandpremiere im eigens hierfür aufwendig umgebauten Musical Dome Köln. 40 Jahre nach der Londoner Uraufführung von Das Phantom der Oper, ist Cameron Mackintoshs international gefeierte Neuinszenierung, ab sofort erstmals in Deutschland zu erleben.

Der Einladung zur Galapremiere folgten auch zahlreiche prominente Gesichter, darunter Bettina Zimmermann, Kai Wiesinger, Henry Maske, Janine Kunze, Dietmar Bär, Franziska Knuppe, Wolfgang Bosbach, Britta Heidemann, Guido Cantz und Bernhard Hoëcker. Gemeinsam mit den Premierengästen tauchten sie in die geheimnisvolle Welt der Pariser Oper des 19. Jahrhunderts ein. Cameron Mackintoshs eindrucksvolle Inszenierung, Andrew Lloyd Webbers große Melodien und die gefeierte Premierenbesetzung sorgten im Musical Dome Köln für einen vielumjubelten Auftakt.

× Erweitern Foto: Jan Moos v.l.: Tobias Joch, Anton Zetterholm, Clémence Veeneman

Auf der Bühne begeisterten Anton Zetterholm als Das Phantom, Lisanne Clémence Veeneman als Christine Daaé und Tobias Joch als Raoul gemeinsam mit einer international renommierten Cast. Opulente Kostüme und Bühnenbilder, die berühmte Musik und nicht zuletzt der ikonische Kronleuchter ließen die Geschichte um Liebe, Sehnsucht und Obsession im prachtvoll umgebauten Musical Dome Köln neu lebendig werden. Minutenlanger Beifall und die anschließende Premierenfeier setzten den stimmungsvollen Schlusspunkt unter einen besonderen Abend und zugleich den Startschuss für die bevorstehende Spielzeit.

Das Phantom der Oper ist ab sofort acht Mal pro Woche als feste Produktion im Musical Dome Köln zu erleben.

Cameron Mackintosh, Produzent: „Ich freue mich sehr, dass die Kölner Spielzeit von Das Phantom der Oper nun mit einer unglaublichen Besetzung internationaler Talente eröffnet wurde. Der heutige Abend markiert die Deutschlandpremiere meiner gefeierten Neuinszenierung, und ich kann es kaum erwarten, dass sich das Publikum im Musical Dome von Andrews mitreißender Musik der Nacht verzaubern lässt!“

Michaela Guth, Theaterleiterin: „Wir haben sehr lange auf diesen Moment hingearbeitet und deshalb ist es unglaublich schön zu erleben, wie Das Phantom der Oper nun hier in Köln sein neues Zuhause findet. Die Reaktion des Publikums heute Abend hat gezeigt, welche ungebrochene Anziehungskraft dieses Musical hat. Wir sind stolz darauf, diese außergewöhnliche Neuproduktion in Deutschland hier exklusiv zeigen zu können. Für uns ist dieser Abend ein wunderbarer Start in ein neues Kapitel für den Musical Dome.“

Auch bei den prominenten Gästen hinterließ die Deutschlandpremiere großen Eindruck:

Kai Wiesinger: „Ich finde die Show bombastisch. Das ist genau, was die Gesellschaft braucht, großartige Ereignisse, die man gemeinsam erlebt.“

Janine Kunze: „Ich finde die Inszenierung sensationell. Ich habe in den ersten drei Minuten schon Tränen in den Augen gehabt. Wer das nicht sieht, der hat wirklich was verpasst.“

Franziska Knuppe: „Es ist so viel Herzschmerz, es ist so viel Liebe. Die Inszenierung ist so explosiv und impulsiv. Ich möchte die ganze Zeit mitsingen.“

Henry Maske: „Grandios, grandios, grandios!.“

Guido Cantz: „Großartig und spektakulär! Es ist sehr viel Gänsehaut. Ich bin schwer beeindruckt“

Wolfram Kons: „Ich finde es eine großartige neue Inszenierung. Christine (Lisanne Clemence Veenemann) begeistert mich wahnsinnig. Das Bühnenbild ist fantastisch und die Musik ist unsterblich.“

Martin Klemnow: „Ich bin total begeistert! Auch Leute, die noch nie ein Musical gesehen haben, ihnen kann ich nur empfehlen: kauft euch ein Ticket! Das kann das Internet nicht ersetzen.“

Sven Kroll:„Ich muss sagen, ich habe noch nichts Besseres gesehen. Das Bühnenbild sprengt es total. Die Cast ist der absolute Wahnsinn, Akustik in diesem Thater ist so herausragend. Von Sekunde eins hatte ich Gänsehaut.“

Jo Weil: „Es passt so sensationell gut in den Musical Dome. Wie das Theater umgebaut wurde, einfach großartig!“

Nicolas Puschmann: „Köln hat damit ein super hochwertiges Musical bekommen. Der Sound und die Stimmen sind fantastisch und das Orchester spürt man im ganzen Körper. Die Neuinszenierung hat auch nochmal einen drauf gelegt - es ist großartig, was auf der Bühne passiert.“

„Das Phantom der Oper“, Di 19h,Mi–Fr 19:30h, Sa/So 14:30h & 19:30h,Musical Dome Köln, Goldgasse 1, Köln,ab 59,99€, www.phantom-der-oper.de