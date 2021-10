Die Nacht der Musicals – Das Original begeistert bereits seit über 20 Jahren mehr als 2 Millionen BesucherInnen und geht Ende 2021 wieder auf Tour durch die und Säle Deutschlands und Österreichs. Abwechslungsreich, vielfältig und einzigartig beschreibt das über zweistündige Programm der erfolgreichsten Musicalgala. Weltbekannte Musicals wie Tanz der Vampire, Das Phantom der Oper oder Jesus Christ Superstar lassen die Herzen der Fans höherschlagen. Die facettenreiche Musicalwelt ermöglicht der Show ein jährlich neues Programm zu präsentieren. So folgen in diesem Jahr die besten Hits unter anderem aus „The Greatest Showman“ in dem die Geschichte des jungen P.T. Barnum erzählt wird.

Ein weiterer Höhepunkt ist der beliebte Disney-Hit „Let It Go“ aus der Musicalinszenierung Frozen, welches im Frühjahr 2018 Premiere feierte. Das auf dem Animationsfilm basierende Musical erzählt die spannende Geschichte der furchtlosen Anna, die sich mit dem Bergführer Kristoff und seinem treuen Freund, Rentier Sven, auf die Suche nach ihrer Schwester Elsa begibt. Ihr großer Wunsch ist es den eisigen Fluch der über das Königreich herrscht zu brechen, um es vom ewigen Eis zu befreien und zu neuem Leben zu erwecken.

DarstellerInnen aus den Originalproduktionen bieten an einem einzigen Abend eine Zeitreise durch über 50 Jahre Musical-Geschichte. Dabei verschmelzen die modernen Lieder zu einer untrennbaren Einheit mit den zeitlosen Klassikern. Zahlreiche Profi-TänzerInnen unterstützen die Top-SolistInnen und bieten beste Unterhaltung auf höchstem Niveau. Farbenprächtige Kostüme, akrobatische Tanzeinlagen und ein eindrucksvolles Licht- und Soundkonzept untermalen die einzelnen Darbietungen und entführen die ZuschauerInnen in die phantastische Welt der Musicals.

Die Nacht der Musicals, 02.01.2022, 19h, Theater im Tanzbrunnen, weitere Infos unter: www.dienachtdermusicals.de

