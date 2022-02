Die Rocky Horror Show steht in den Startlöchern

Gute Nachricht für alle Rocky-Horror-Fans: Mit der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW kann nun mehr als den bislang 750 Personen für die Shows am 11. und 12. Februar in der Arena Oberhausen Einlass gewährt werden. Es gibt also kurzfristig wieder Tickets für den unartigsten Spaß der Musical Geschichte! Als VIP-Erzähler, der sich den zahlreichen „Boring“-Rufen des Publikums erwehren muss, konnte der beliebte Schauspieler und Moderator Ralph Morgenstern gewonnen werden.

Trash, Sex und Rock’n’Roll: der schrägste Trip der Musical-Geschichte

So euphorisch von seinem Publikum gefeiert und miterlebt wie die Rocky Horror Show wird kaum ein anderes Musical der Theatergeschichte. Gleiches gilt für The Rocky Horror Picture Show, seine legendäre Verfilmung, die vor 45 Jahren in die Kinos kam. Sobald die witzige, schrille Story um das junge, biedere Paar Brad Majors und Janet Weiss und den diabolischen Außerirdischen Dr. Frank’n’Furter ihren Lauf nimmt, steigt das Publikum ohne Rücksicht auf gute Sitten in die Geschichte ein und macht einfach mit. Die Kölner Fans dürfen sich dann ab dem 03. Mai auf das Hit-Musical mit Erzähler Sky du Mont im Musical Dome freuen.

Richard O'Brien's Rocky Horror Show, 11. & 12.02., Arena Oberhausen; 03.-15.05. Musical Dome Köln, weitere Infos unter: www.bb-promotion.com

