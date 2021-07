Die Kurzgeschichte „Die sieben Gehenkten“ von Leonid Andrejew eröffnet unterschiedliche Einblicke in die Gefühls und Gedankenwelt von sieben zum Tode verurteilten Menschen. Es geht um Isolation, Angst, Selbstaufgabe. Es geht aber auch um Selbstüberwindung, Vertrauen und Freiheit. Das Kölner KünstlerInnen Kollektiv Spiegelberg entwickelt daraus hervorgehend eine immersive Theater-Sound-Installation zum Thema Tod und Sterblichkeit im Kirchturm der Kölner Lutherkirche. Drei Wochen an jeweils vier Abenden werden BesucherInnen dazu eingeladen, sich durch die fünf Installations-Räume zu bewegen, um mit den unterschiedlichen Facetten von Tod und Sterblichkeit in Kontakt zu treten.

Im Zuge der Pandemie wurde der Tod schlagartig von einem eher privaten zu einem alltäglichen, gesellschaftlichen Thema. Der Tod ist abstrakt, so auch unser Verhältnis zu ihm. Er isoliert und verbindet. Er betrifft uns alle, doch wir verhandeln ihn oft allein. Dass menschlicher Kontakt und körperliche Nähe das Leben anderer Menschen gefährden kann, ist ein neuer Aspekt, der Überforderung schafft. So sehr wir versuchen, mit dem Verstand die neue Realität zu kontrollieren und uns in dieser zu orientieren, vernachlässigen wir dabei unsere menschlichen Gefühle und Bedürfnisse. Wir sind isoliert, wir warten, wir haben Angst. Die Angst vor dem Tod wird zur Angst vor dem Leben. Auch die sieben auf den Tod wartenden Figuren in Leonid Andrejevs Erzählung sind in ihren Zellen isoliert und konfrontiert mit der Unausweichlichkeit ihres Todes. Ihr dringendes Bedürfnis, sich ihren nahenden Tod begreifbar zu machen und sich ihm gegenüber zu verhalten, inspiriert und provoziert das KünstlerInnen Kollektiv zu einer Reaktion, einem künstlerischen Versuch der aktuellen Ohnmacht etwas Lebendiges entgegenzusetzen.

Wer steht hinter dem Projekt?

Spiegelberg ist SchauspielerIn, DesignerIn, SprecherIn, TischlerIn, MusikerIn, VideokünstlerIn, KostümbildnerIn, Licht- und TontechnikerIn, Dramaturgin, Autorin, Studentin der Sozialen Arbeit, der Kunst und des Lehramts sowie Hochschuldozentin an der Alanus Hochschule in Alfter, der Akademie der Künste in Baden-Württemberg und der Universität zu Köln und definiert sich als projektorientierter Zusammenschluss freier KünstlerInnen. Ausgehend von dem Wunsch, klassisch definierte Strukturen traditioneller Theaterproduktionen zur Disposition zu stellen, ermutigt das Kollektiv die beteiligten KünstlerInnen, neue Dimensionen des individuellen Ausdrucks auszukundschaften und zu erproben, um ein wegweisender Teil des kreativen Ganzen zu sein und so eine gemeinsame Vision für neue multimediale Formate zu entwickeln. Zudem strebt Spiegelberg einen zunehmenden Erfahrungsaustausch mit dem Publikum durch die Verschmelzung von Bühne und Zuschauerraum sowie Erarbeitungsprozess und Präsentation an, um die gegenseitige Inspiration und Weiterentwicklung zu fördern und neue Resonanzfelder zu öffnen.

Weitere Infos unter: www.weristspiegelberg.de

