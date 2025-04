Branka: süd-osteuropäische Urgewalt und Expertin für fast Alles trifft auf Rogér: deutscher Entertainer mit einem Charme zwischen Gebrauchtwagenhändler und Goofy. Als draufgängerischer Charmebolzen erobert Branka die Herzen des Publikums. Zusammen fackeln sie das schrägste Spektakel östlich von Las Vegas ab: abwechslungsreich wie ein Varieté, durchgedreht wie eine Slapstick-Komödie. Dabei ziehen sie die Entertainment Branche genüsslich durch den Kakao. Wie im echten Leben passt nichts perfekt zusammen, am wenigsten Branka und Rogér. Und gerade das macht Spaß. Getreu Brankas Motto: „Egal was Leben bringt – trink!“ Seit 25 Jahren ist das Duo mit seinem eigenen Mix von Können und Komik auf internationalen Festivals und einheimischen Kabarettbühnen unterwegs. Mit über 2000 Auftritten in 10 Ländern könnten ihre Stationen kaum vielfältiger sein: Von internationalen Festivals in Japan bis in die tiefste bayrische Provinz, von obskuren Comedy-Clubs bis zu renommierten Kleinkunstbühnen. In Korea spielten sie mit Untertiteln, im Hamburger Schmidt-Theater vor verrückten Dänen, in der Schweiz bei der Silvestergala des 1. Fernsehprogramms und live auf dem ehemaligen ZDF-Traumschiff. Ihre Programme wurden mehrfach ausgezeichnet, zuletzt beim „Kölner Applaus“ im Rahmen des Köln Comedy Festivals. In ihren Auftritten leben sie mit vollem Körpereinsatz und großer Spielfreude die Freuden und Leiden des Paarseins aus. Es wird wild, feierlich und einmalig!

Duo Diagonal, 25.04., 20:15h, Senftöpfchen Theater, Große Neugasse 4, Köln, ab 30,80€

