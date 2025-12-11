Ehrlich Brothers „Diamonds“

Aufgrund der überwältigenden Nachfrage verlängern Andreas und Chris Ehrlich ihre Jubiläumstour, die ursprünglich auf ein Jahr begrenzt war. Zwischen Dezember 2025 und Mai 2026 gibt es zahlreiche zusätzliche Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Tour-Auftakt ist am 13.12.2025 in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen. Den krönenden Abschluss erleben die Fans am 13.06.2026 mit der gigantischen Special-Show NO LIMITS in Frankfurt, wenn die Weltrekord-Magier zum dritten Mal in ein Fußballstadion gehen.

In „Diamonds“ verbiegen die Ehrlich Brothers Bahnschienen mit bloßen Händen, sie lassen einen 10 Tonnen schweren Monstertruck erscheinen, sie fliegen und verwandeln sich dabei in Schmetterlinge. Auf diese und viele weitere Ehrlich Brothers-Highlights dürfen die Zuschauer sich freuen. Auch eine der Illusionen, die David Copperfield einst von den Zauberbrüdern erwerben wollte, ist dabei: Zum großen Finale lassen die Weltrekord- Magier es in der gesamten Arena schneien.

Andreas und Chris Ehrlich haben ihre Diamanten aus zehn Tour-Jahren geschliffen und präsentieren ihre Illusionen in neuen Arrangements. Es wird zudem einige Überraschungen geben! Für die einen ist es ein lang ersehntes Wiedersehen, für die anderen, vor allem für die jüngeren Zuschauer, sind diese Top-Illusionen eine Premiere.

Den Ehrlich Brothers ist etwas gelungen, was jahrzehntelang als unmöglich galt: Sie haben die Zauberkunst kräftig entstaubt und zu einem beispiellosen Massenphänomen gemacht. Die erste Tour organisierten sie noch komplett selbst, da kein Veranstalter ihre Visionen teilen wollte. Mittlerweile haben über vier Millionen Menschen die Live-Shows der Ehrlich Brothers gesehen. Zweimal traten die Star-Magier in einem Fußballstadion auf und holten dabei insgesamt fünf Weltrekorde. Mit ihren eigenen TV-Shows erzielen die Ehrlich Brothers regelmäßig erstklassige Einschaltquoten in der Primetime. Im Herbst 2025 gingen die Ehrlich Brothers zum ersten Mal in den USA auf Tour. In insgesamt 12 Shows von Washington nach Las Vegas wurden sie von dem amerikanischen Publikum euphorisch gefeiert und haben eindrucksvoll bewiesen, dass ihre Illusions-Shows auch international neue Maßstäbe setzen. Das ZDF hat Andreas und Chris Ehrlich auf ihrer ersten Amerika-Tour begleitet. Die Dokumentation „Road to Las Vegas“ ist ab dem 29.11.2025 bei ZDF neo und in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Termine in der LANXESS arena Köln: