Ein Ausblick auf die kommenden Entertainment Highlights

Ab diesem Winter kehren nach der coronabedingten Zwangspause endlich wieder die großen Shows und Musicals in die Domstadt zurück und werden für unvergessliche Live-Momente sorgen. Das schon zur Tradition gewordene Weihnachtsgastspiel von „Disney Die Schöne und das Biest“ kann auch unter den Beschränkungen der aktuellen Coronaschutzverordnung vom 15. Dezember 2021 bis 02. Januar 2022 mit einer reduzierten Kapazität von 1200 Plätzen im Kölner Musical Dome wie geplant stattfinden.

× Erweitern Thomas Rauch „RESPECT – A Tribute to Aretha Franklin“

Mit einer ähnlichen Kapazität spielt „RESPECT – A Tribute to Aretha Franklin“, die gefeierte musikalische Hommage an die Jahrhundertkünstlerin moderiert von Entertainer Ron Williams, am 30. Dezember 2021 um 20.00 Uhr in der Kölner Philharmonie.

Für die weiteren Gastspiele von Februar bis Mai 2022 im Musical Dome (Queen-Musical WE WILL ROCK YOU, Revue BERLIN BERLIN, The Simon & Garfunkel Story, Tanzshow Ballet Revolución, Kult-Musical The Rocky Horror Show) liegen noch keine Verordnungen vor. Man behält diese weiterhin im Blick, geht aktuell aber fest davon aus, dass auch diese wie geplant veranstaltet werden können.

× Erweitern Thommy Mardo BB-Promotion Geschäftsführer Ralf Kokemüller

„Unsere Künstler brennen alle darauf, nach der langen Zwangspause wieder auf die Bühne zurückzukehren! Mit Blick auf die Corona-Situation wird der Winter für uns alle kein leichter werden. Mit der massiven Investition in die Aufrüstung der Lüftungsanlage und in zusätzliche Hygienemaßnahmen sowie der ausnahmslosen Kontrolle der Einhaltung aller strengen Corona-Vorschriften wird ein in allen Bereichen geregelter und sicherer Theaterbesuch gewährleistet. Die Gesundheit unserer Künstler, Zuschauer und Mitarbeiter hat immer oberste Priorität,“ betont Ralf Kokemüller. Und weiter: „Wir sind optimistisch, dass wir unser Programm in Köln spielen können. Theater und Konzerthäuser sind nachgewiesenermaßen sichere Orte und sollten auch während der Pandemie in Betrieb sein dürfen!“

