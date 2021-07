In Kooperation von Kolumba und Tanz Köln zeigt das Richard Siegal/Ballet of Difference am Schauspiel Köln sein Erfolgsstück „New Ocean Sea Cycle“ als Dauer-Performance über ein Wochenende. Anfangs- und Endzeit werden definiert durch die 23 Stunden und 56 Minuten, die das Museum braucht, um sich einmal um die Erdachse zu drehen und die 24 Stunden und 48 Minuten, die der Mond braucht, um einmal die Erde zu umkreisen. Die Veranstaltung ist gleichzeitig die Eröffnung der 3. Spielzeit der Kölner Kompanie und die Finissage der Ausstellung „Das kleine Spiel zwischen dem Ich und dem Mir“

„New Ocean Sea Cycle Kolumba Edition“, Sa 28.08., 09.48h bis So 29.08., 10.31h, Kolumba, Kunstmuseum des Erzbistums Köln, Kolumbastraße 4, Eintritt 8/5 Euro, www.kolumba.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!