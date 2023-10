Es ist angerichtet

Noch wird fleißig geprobt, aber eines steht schon fest: Auch im 19. Jahr macht Room Service seinem Ruf als theatrale Wundertüte alle Ehre. Vom 16. bis 19. November ist es wieder so weit: Improtheater, Poetry Slam, Gedichtinterpretationen, Satire, der Dauerbrenner „Blind Date“, alle Spielarten des Tanzes und noch mehr. Kurzum - es gibt wieder viel zu erleben. Was davon man aber letztlich zu sehen bekommt, bleibt bis zum Schluss eine Überraschung. Mit einer Laufkarte ausgestattet, bewegen sich die Zuschauer durch das Kunsthaus Rhenania. Sechs Ebenen, sechs Möglichkeiten, sich zwischen jeweils zwei Türen zu entscheiden. Wer sicher gehen will, nichts zu verpassen, absolviert den Rundgang daher am besten gleich zweimal.

TikTok, Gendern und Butoh mit Überraschungsgästen

Allein die Tanzräume präsentieren sich in diesem Jahr vielfältig wie nie. Erstmals findet im Vorfeld ein Butoh-Workshop für Profis und Laien statt, der gleichzeitig als Casting funktioniert. Wer hat es geschafft und tanzt bei Room Service neben Matilde Cavier und Pascal Scurk?

In den weiteren Tanzräumen gibt es unter anderem ein Solo mit Folkwang-Absolvent Michael Baum zum Thema weiblich / männlich oder eine TikTok-inspirierte Performance mit Nicolas Folz und Jonas Becker.

Wir müssen reden!

In den Texträumen zeigt sich währenddessen die ganze Bandbreite des gesprochenen Wortes. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Satire auf die allgegenwärtigen TV-Kochshows, präsentiert von Kalli Zmugg und Jonas Schweitzer Faust? Oder darf es lieber Improtheater mit Nils Kretschmer und Leonie Houber vom Ensemble „Gude Leude“ sein? Auf Interaktion mit dem Publikum setzen auch Dorothee Föllmer und Frank Baumstark mit ihren Gedichtinterpretationen.

Und mal wieder werden sich zwei Künstlerinnen bei Room Service einen Raum teilen. An den ersten beiden Tagen zeigt Anne Schierhold mit Marc Alexander eine Körper-Text Collage, dann übernimmt Lisa Bihl mit der Textperformance einer Mutter mit vier Kindern, die aus ihrem Alltag spricht. Auch das bei den Stammgästen hochbegehrte „Blind Date“ wird 2023 selbstverständlich nicht fehlen.

Genug gute Gründe also, sich auch die 23. Ausgabe von Room Service nicht entgehen zu lassen und auf eine theatrale Überraschungsreise zu begeben. Noch gibt es für die meisten Termine Karten.

Die Vorstellungen laufen von Do-Sa 18:30h + 21h, So 17:30h + 20h. Karten sind erhältlich unter www.bodyincrisis.com

