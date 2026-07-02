Exklusiver Gastauftritt

Tom Neuwirth alias Conchita Wurst übernimmt die Rolle des Todesengels in „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ für 6 Vorstellungen in Düsseldorf und 15 Vorstellungen in Wien.

Mit dieser Besetzung wird ein lang gehegter Wunsch Wirklichkeit: Tom Neuwirth, international bekannt als Conchita Wurst, übernimmt für ausgewählte Vorstellungen die Rolle des Todesengels in der Erfolgsproduktion „Romeo & Julia – Liebe ist alles“. Bereits bei zwölf ausverkauften Vorstellungen im Theater des Westens in Berlin begeisterte Tom Neuwirth in dieser Rolle Publikum und Presse gleichermaßen. Abend für Abend wurde sein Auftritt frenetisch gefeiert – die Reaktionen der Fans waren überwältigend. Nun kommt dieses außergewöhnliche Gastspiel erstmals nach Düsseldorf.

Seit seinem Sieg beim Eurovision Song Contest 2014 begeistert Tom Neuwirth als Sänger, Künstler und gesellschaftliche Stimme Millionen Menschen weit über den deutschsprachigen Raum hinaus. Mit seiner außergewöhnlichen Bühnenpräsenz, seiner unverwechselbaren Stimme und seiner künstlerischen Ausdruckskraft gehört er zu den spannendsten Persönlichkeiten Europas.

Nun bringt er diese besondere Ausstrahlung erneut in die Welt von „Romeo & Julia – Liebe ist alles“. Die Rolle des Todesengels zählt zu den emotionalsten und eindrucksvollsten Figuren des Musicals. Mit Tom Neuwirth erhält sie noch einmal eine ganz eigene, faszinierende Dimension. Peter Plate und Ulf Leo Sommer freuen sich sehr über die Zusammenarbeit:„Tom besitzt eine außergewöhnliche Bühnenpräsenz und eine ganz besondere künstlerische Tiefe. Wir freuen uns riesig, dass er für diese exklusiven Vorstellungen Teil unserer Romeo-&-Julia-Familie wird.“

Auch Tom Neuwirth blickt voller Vorfreude auf sein Gastspiel: „Der Todesengel ist für mich eine Figur voller Emotion, Wandel und Tiefe. Ich liebe Musik und entdecke das Theater immer mehr als künstlerischen Ausdruck. Deshalb freue ich mich sehr auf diese ganz besonderen Abende in Düsseldorf und vor allem auf das Gastspiel in Wien, meiner geliebten Heimatstadt.“

Der Vorverkauf für diese exklusiven Vorstellungen hat bereits begonnen.

Romeo & Julia – Liebe ist alles Tournee 2026/2027, Vorstellungen mit Tom Neuwirth alias Conchita Wurst als Todesengel 14.10.2026 – 18.10.2026 Düsseldorf, Capitol Theater & 27.01. – 07.02.2027 Wien, MuseumsQuartier, VVK Düsseldorf: ab 29,99 €; VVK Wien: ab 59,99 €, www.atgtickets.de