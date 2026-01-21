„Nochmal geiler!“ Endlich ist es soweit, Felix Lobrecht kehrt zurück auf die Bühne. Nach seiner restlos ausverkauften ALL YOU CAN EAT-Tour, mit über 450.000 Zuschauern, geht der Stand-up-Comedian mit seinem vierten Live-Programm SELL OUT 2025 und 2026 auf große Tour durch Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz. Felix Lobrecht begeistert eine ganze Generation. Der Hype um den Comedian, Autor und Podcaster nimmt kein Ende. Mit viel Herzblut schreibt er seine Jokes und testet sie auf den Open Mics, bis alles wasserfest ist und hinreichend ballert. Weil, das letzte Programm soll nochmal überboten werden. Spoiler: „Wird es!“ Felix Lobrecht präsentiert den Fans sein bisher bestes Material.

Wer ALL YOU CAN EAT mochte, wird SELL OUT lieben!

Felix Lobrecht: „Sell Out“, 05. + 06.11., 20h, LANXESS arena, Willy-Brandt-Pl. 3, Köln, www.eventim.de