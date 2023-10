Guido Cantz geht in die Musical-Verlängerung

Erst war das Lampenfieber riesig, doch nun ist Guido Cantz von der Musical-Bühne kaum noch wegzudenken. Seit der umjubelten Wiederaufnahme-Premiere von „Himmel und Kölle“ genießt der Comedy-Star seine Auftritte als schimpfender Taxifahrer in vollen Zügen. „Es macht mir großen Spaß und die Arbeit mit dem ganzen Team ist einfach toll“, schwärmt der Kölner, der auch für seine Auftritte im Karneval bekannt ist.

Deshalb hat Guido Cantz kurz vor Sessionsbeginn das Unmögliche möglich gemacht:

Obwohl sein Terminkalender zum Bersten voll ist, konnte der Entertainer sich sieben Vorstellungstermine im Dezember freischaufeln. An diesen Terminen schlüpft er wieder in die Rolle des sächselnden Taxifahrers, mit der er sich in kürzester Zeit in die Herzen des Publikums gespielt hat. Mit seiner Verlängerung macht Guido Cantz nicht nur allen „Himmel und Kölle“-Fans eine riesen Freude, sondern auch dem Ensemble. „Wir freuen uns sehr, dass Guido uns noch etwas erhalten bleibt“, schwärmt Vera Bolten, die im Stück die Pfarrhaushälterin Moni spielt, stellvertretend für das ganze Musical-Team. „Er macht seine Sache großartig. Es hat von der ersten Probe an viel Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Alle Tickets und Termine mit Guido Cantz unter: www.koelnticket.de

