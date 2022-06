Moulin Rouge! Das Musical wird den diesjährigen ColognePride als Sponsoringpartner umfassend begleiten und nimmt an der großen CSDDemonstration am 3. Juli unter dem Motto „Für Menschenrechte. Viele. Gemeinsam. Stark.“ teil. Gleichzeitig kündigt die Produktion ihre langfristige Zusammenarbeit mit der Aidshilfe Köln an.

Es ist die größte Liebesgeschichte in der aufregendsten Kulisse aller Zeiten: Wenn am 18. Oktober die erste Vorstellung von Moulin Rouge! Das Musical im Kölner Musical Dome über die Bühne geht, taucht das Publikum ein in die schillernde Welt der Royals und Bohemians. Eine Welt, in der die Werte der Künstlerszene gelebt und gefeiert werden: Wahrheit. Schönheit. Freiheit. Liebe. Hier heißt es: „Hier seid ihr willkommen!“ – und diesem Credo folgt der Musical-Welterfolg nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne.

Noch vor der großen Deutschlandpremiere setzt Moulin Rouge! Das Musical ein Zeichen im Kampf gegen Ausgrenzung und solidarisiert sich aktiv mit der LGBTIQ*-Community. Als Partner des ColognePride 2022 zeigt die Produktion beim CSD-Straßenfest vom 1. bis 3. Juli vor Ort Flagge und lädt ein zu sexy Tattoos, aufregenden Fotomöglichkeiten und einer großen Premieren-Verlosung. Auf der Demonstration am 3. Juli wird die Produktion mit einem eigens angefertigten Truck teilnehmen, für den bereits über 100 Gäste angemeldet sind. Unter ihnen befinden sich nicht nur Darsteller*innen der deutschen Cast von Moulin Rouge! Das Musical, sondern auch Mitarbeiter*innen der gesamten Mehr-BB Entertainment Gruppe sowie prominente Freund*innen des Unternehmens wie Schauspieler Jo Weil. Sie alle kommen aus ganz Deutschland zusammen und gehen für mehr Vielfalt, Toleranz und ein offenes Miteinander auf die Straße.

Über Cologne Pride:

Der ColognePride ist der größte Pride Europas und bildet seit 2003 den Rahmen für ein zweiwöchiges Programm rund um den Christopher Street Day Köln. Die Veranstaltung gedenkt des Stonewall-Aufstandes im Jahr 1969, der in der New Yorker Christopher Street stattfand, und demonstriert für Gleichberechtigung und gesellschaftliche Anerkennung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgendern und Intersexuellen. Veranstalter ist der Kölner Lesben- und Schwulentag e.V.

Über Moulin Rouge! Das Musical

Paris 1899. Ein junger Schriftsteller verliebt sich in den Star des legendären Nachtclubs Moulin Rouge. Doch die Liebe von Christian und Satine wird auf eine tragische Probe gestellt, als der einflussreiche Duke of Monroth ins Spiel kommt. Er will das finanziell angeschlagene Moulin Rouge übernehmen - damit aber auch dessen „Funkelnden Diamanten“: Satine. Gemeinsam mit Clubbesitzer Harold Zidler sowie den schillerndsten Bohemians von ganz Paris – dem brillanten, aber hungernden Künstler Toulouse-Lautrec sowie Santiago, dem feurigsten Tangotänzer der Stadt – inszeniert Christian ein musikalisches Schauspiel, um das Moulin Rouge zu retten und für seine Liebe zu kämpfen.

Mit 75 Songs von 165 Komponist*innen feiert Moulin Rouge! Das Musical über 160 Jahre Popmusikgeschichte - von Offenbach bis Lady Gaga - und entfacht ein musikalisches Feuerwerk.

Mehr Informationen zu Cologne Pride unter: www.colognepride.de

Weitere Infos zu „Moulin Rouge! Das Musical“ unter: www.moulin-rouge-musical.de

