Himmel und Kölle – Das Köln-Musical

Von der frommen Provinz in die sündige Großstadt: Der Kulturschock trifft den naiven Jung-Pfarrer Elmar direkt bei seiner Ankunft auf der Domplatte mit voller Wucht. Bereits am nächsten Morgen soll er die erste Predigt in seiner neuen Gemeinde halten. Doch anstatt im stillen Kämmerlein nach den richtigen Worte suchen zu können, findet er einen feierlustigen Junggesellinnenabschied, wo seine Hilfe dringend von Nöten ist…

Die beiden Erfolgsautoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob haben der Domstadt ihr eigenes Musical auf den Leib geschrieben und die Geschichte um den jungen Pfarrer Elmar in eine turbulent-witzige Reise durch die vermeintlich heilige Domstadt verpackt (Musik: Andreas Schnermann) bei der er auf ein schier unerschöpfliches Kaleidoskop an kölschen Figuren trifft. Die facettenreichen Charaktere werden von den Stars der Musical-Szene auf die Bühne gebracht. „Ein wahrhaft göttliches Vergnügen“ titelte der Kölner Express, der Kabarettist Jürgen Becker kommentiert. „Dieses Musical muss jeder Kölner gesehen haben“. Also nichts wie hin!

Himmel & Kölle – Das Köln Musical, 01.07.-25.09., Volksbühne am Rudolfplatz, Köln, www.volksbuehne-rudolfplatz.de

