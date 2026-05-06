Himmel und Kölle geht weiter!

Das mehrfach ausgezeichnete Musical „Himmel und Kölle“ kommt ab dem 6. November zurück in die Volksbühne am Rudolfplatz. Mittlerweile haben insgesamt 192.000 Zuschauer das Stück gesehen – eine Zahl, bei der das oft zitierte „wegen des großen Erfolgs“ mehr als seine Berechtigung hat. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit den beliebten Darstellern freuen – allen voran die Haushälterin Moni und Pfarrer Elmar, die zu echten Publikumslieblingen avanciert sind. Nach einer regelmäßig ausverkauften letzten Staffel, die noch bis Ende März lief, kann Köln sich nun also auf die Wiederaufnahme des Comedy-Musicals freuen.

Vera Bolten, die erneut als Moni zu sehen sein wird, verrät: „Für mich ist ‚Himmel und Kölle‘ mehr als ein Musical – es ist ein echtes Stück Köln, das Herz und Humor verbindet. Jedes Mal, wenn ich als Moni auf der Bühne stehe, spüre ich die unglaubliche Begeisterung des Publikums. Deshalb freue ich mich riesig auf die neue Staffel!“ Auch Markus Schneider, der den Jungpfarrer verkörpert, ist wieder mit dabei: „Die Rolle des Elmar ist für mich eine Herzensangelegenheit. Die Geschichten, die wir erzählen, berühren die Menschen und bringen sie gleichzeitig auch unglaublich zum Lachen. Es macht einfach Spaß, Teil dieses besonderen Ensembles zu sein.“

Die Produzenten Frank Blase und Marc Schneider zeigen sich begeistert vom anhaltenden Erfolg: „Dass sich ‚Himmel und Kölle‘ zum Dauerbrenner entwickelt hat, wo an jedem Abend Standing Ovations zu erleben sind, macht uns unglaublich stolz. Die Auszeichnungen und das begeisterte Publikum sind der schönste Beweis, dass das Musical den Nerv der Stadt trifft. Nach inzwischen 192.000 Besucherinnen und Besuchern kann man wohl ohne schlechtes Gewissen sagen: Das Ganze läuft nicht nur gut, es läuft himmlisch. Wir freuen uns sehr auf die neue Staffel und viele weitere unvergessliche Abende in der Volksbühne!“

Neben vielen spanenden Neurungen dürfen auch diesmal wieder prominente Gäste nicht fehlen - ein weiteres Highlight, das „Himmel und Kölle“ so einzigartig macht. Wer ab November mit auf der Bühne stehen wird, wird jetzt noch nicht verraten. 192.000 Zuschauer können sich nicht irren – viele davon sind sogar „Wiederholungstäter“. Und dennoch hat noch nicht jeder Kölner und jeder Gast der Stadt, „Himmel und Kölle“ schon gesehen. Aber keine Sorge: Das lässt sich ab November ganz entspannt nachholen.

Tickets und Infos unter: www.himmelundkoelle.de