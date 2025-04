Vielleicht fragen Sie sich am Ende auch: Ist es wirklich Tanja Bahmani oder doch die echte Trude, die im Urania Theater auf der Bühne steht? Das muss man erst einmal schaffen! Denn die am 4. Mai 1927 in Köln geborene „Tutti“ vereinte Temperament, Talent und Timbre zu einem beeindruckenden Gesamtkunstwerk wie man es selten antrifft. In dieser Rolle bringt Tanja Bahmani das Publikum zum Lachen, dass die Tränen kullern – aber ab und zu rollen sie auch vor Rührung.

Im Quartett mit der Sängerin Barbara Köhler, Stefan Erz an der E-Gitarre und Stephan Ohm an den Keyboards rockt Tanja Bahmani die Bühne. Die vier liefern eine sensationelle Show ab, die Lust auf ganz viel Trude macht – und vielleicht doch auch ein bisschen auf Schokolade.

„Ich will keine Schokolade“ die Trude Herr Revue von Stephan Ohm, 18.05., 20h, Urania Theater, Platenstraße 32, Köln, ab 30€