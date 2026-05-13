Jimmy Carr kommt mit seiner neuen Show „Laughs Funny“ in die LANXESS arena. Der britische Stand-up-Comedian ist bekannt für sein markantes Lachen, seinen schwarzen Humor und eine Direktheit, die seine Pointen besonders scharf macht. Für die Tour verbindet er neue Gags mit ausgewählten Highlights aus seinem Repertoire. Die Show richtet sich an ein Publikum, das rasante Einzeiler, bissige Beobachtungen und bewusst grenznahen Humor schätzt.

Jimmy Carr „Laughs Funny“, 30.06.2026, Lanxess Arena, Willy-Brandt-Pl. 3, Köln, ab 64,25€