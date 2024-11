Kulturelle Vielfalt im Orangerie Theater

Im Orangerie Theater Köln erwarten die Besucher im Dezember drei außergewöhnliche Veranstaltungen, die sowohl literarische als auch musikalische Erlebnisse bieten. Alle Events laden dazu ein, gemeinsam zu feiern, nachzudenken und zu genießen.

Momo – Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben

Das Theaterstück nach Michael Endes berühmtem Roman „Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte“ entführt die Zuschauer in die Welt der kleinen Momo, die mit ihrer einzigartigen Fähigkeit zuzuhören die Bewohner einer italienischen Stadt in ihren Bann zieht. Doch die Stadt wird von den „grauen Herren“ bedroht, die den Menschen ihre Zeit stehlen und die Welt zunehmend grauer und kälter machen. Momo macht sich auf eine spannende Reise, um das Geheimnis der Zeit und das drohende Unheil zu entschlüsseln. Das Stück, das für Kinder ab 8 Jahren geeignet ist, behandelt auf poetische Weise die Bedeutung der Zeit in einer schnelllebigen Welt und ist ein wahrer Genuss für Jung und Alt. Die Inszenierung wird von Eva Marianne Kraiss und Theresia Erfort inszeniert und gespielt.

07. Dezember 2024, 16 Uhr | Ticketpreise: 19,00 € normal | 12,00 € ermäßigt | 8,00 € mit Köln-Pass (exkl. Gebühren) | Begleitperson für Schwerbehinderte frei

Lesung im Foyer: „Fremde Einkehr“

Ein weiteres Highlight bietet die Lesung von Gundula Schiffer aus ihrem Werk „Fremde Einkehr“. Dieses lyrische Werk erzählt von der tiefen Auseinandersetzung mit der hebräisch-jüdischen Kultur und dem Land Israel. Durch persönliche Eindrücke und Gedichte wird eine Reise von Fremdheit zu Heimat beschrieben, die von der Sprache und den politischen Ereignissen des Landes geprägt ist. Aufzeichnungen aus dem Künstlerviertel in Mitzpe Ramon und Gedanken nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023 bieten einen emotionalen und tiefgründigen Einblick in die Verwandlung der Autorin. Das Gespräch mit der Autorin wird von dem Kölner Schriftsteller Peter Rosenthal geführt, und Ralf Liebe, der Verleger, wird Einblicke in die Arbeit seines Verlags geben, der seit über 30 Jahren Literatur produziert. Diese Lesung ist eine Einladung, sich mit Fragen der Identität und kulturellen Zugehörigkeit auseinanderzusetzen.

11. Dezember 2024, 19:30 Uhr | Ticketpreis: 10 € (exkl. Gebühren) | Begleitperson für Schwerbehinderte frei

CConnect and Friends: Musikalisches Highlight

Für Musikliebhaber gibt es ein ganz besonderes Event: CConnect and Friends performen das erste Mal im Orangerie Theater. Die Künstler Alex51 und 50samu werden gemeinsam mit dem lokalen Musiker SHISU und den aus Berlin und Hamburg angereisten Künstlern Ben61, 6eyno und Lui35 eine unvergessliche musikalische Nacht gestalten. Rap-Enthusiasten kommen an diesem Abend auf ihre Kosten. Nach dem Konzert geht die Musik weiter, wenn am DJ-Pult für den perfekten Ausklang der Nacht gesorgt wird. Dieses Event verspricht eine energiegeladene Feier mit einer Mischung aus Live-Musik und DJ-Sets.

13. Dezember, 20 Uhr | Ticketpreis: 10 € (exkl. Gebühren) | Begleitperson für Schwerbehinderte frei

Tickets erhältlich im VVK: https://tickets.qultor.de/orangerie-theater

Reservierungen telefonisch unter 0221-9522708 & per E-Mail an info@orangerie-theater.de

telefonisch unter 0221-9522708 & per E-Mail an info@orangerie-theater.de Ort: Orangerie Theater | Volksgartenstr. 25 | 50677 Köln

