Leidenschaft und Liebe für's Detail

„This Is The Greatest Show“ zelebriert mit viel Leidenschaft und Liebe fürs Detail die unvergesslichen Songs aus den schönsten Musikfilmen aller Zeiten, und präsentiert nicht nur im großen Finale sämtliche Hits aus dem Filmwelterfolg „The Greatest Showman“, sondern bietet zudem einige der Song-Highlights aus „Bohemian Rhapsody“, „A Star Is Born“, „Mamma Mia“ und „Die Eiskönigin: Das Musical“. Neben all den bekannten Hits werden auch Songs aus dem brandneuen Musicalhighlight „KU'DAMM 56“ performt.

Für Songs aus dem brandneuen Musicalhighlight „KU'DAMM 56“ werden für die Shows in Aachen, Fulda, Köln, Halle, Heilbronn, Mannheim, Frankfurt, Düsseldorf und Oberhausen im Frühjahr 2022 Rock’n’Roll Tanzgruppen gesucht, die zusammen mit den Star-SolistInnen live auf den großen Bühnen performen dürfen. Gesucht werden Tanzgruppen jeder Altersgruppe (ab 18 Jahren) die aus zwei bis vier Tanzpaaren bestehen und Spaß am Rock’n’Roll haben. Für die Teilnahme an der Audition ist es zwingend notwendig, sich unter www.musical-hits.de/audition über das Anmeldeformular zu registrieren.

„This Is The Greatest Show“, 28.04.2022, 20h, Palladium, weitere Infos unter: www.musical-hits.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!