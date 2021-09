Let’s do the Time Warp Again – but later ...

Corona-bedingt muss der Tourneestart von Richard O’Brien’s Rocky Horror Show um drei Monate verschoben werden mit der Folge, dass in Köln die Termine am 29., 30. und 31. Oktober 2021 im Musical Dome leider abgesagt werden müssen. KarteninhaberInnen erhalten den Kaufpreis von der Stelle erstattet, an welcher sie die Tickets erworben haben. Bei online gekauften Tickets werden die KundInnen automatisch kontaktiert. Die Termine vom 02. bis 14. November 2021 (ursprünglich 03. bis 15. November 2020) werden verschoben. Nun heißt es dann vom 03. bis 15. Mai 2022 endlich wieder: „Let´s do the time warp again!“. Alle bereits erworbenen Tickets behalten für die analogen Ersatztermine ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Richard O’Brien’s Rocky Horror Show, 03.-15.05.2022, Musical Dome Köln, weitere Infos unter: www.rocky-horror-show.de

