Live is back!

Im Winter 2021 kehren nach der Corona-bedingten Zwangspause endlich wieder die großen Shows und Musicals in die Domstadt zurück. Das Publikum kann sich so auf gemeinsam erlebte Gefühle, überbordende Lebensfreude und hochklassige Unterhaltung im Musical Dome freuen, welcher im vergangenen Jahr massiv in die Aufrüstung der Lüftungsanlage sowie zusätzliche Hygienemaßnahmen und Komfort für die Zuschauer investiert hat. Nach dem Weihnachtsgastspiel des Disney-Welterfolges "Die Schöne und das Biest" (15.12.21-02.01.22) und dem Queen-Musical We Will Rock You" (01.-13.02.22 & 20.04.-01.05.22), wird die 20er-Jahre Revue "Berlin Berlin" (15.-20.03.22), "The Simon & Garfunkel Story" (22.+23.03.22), die kubanische Tanzsensation "Ballet Revolución" auf Jubiläumstournee (05.-10.04.22) sowie die kultige "Rocky Horror Show" (03. – 15.05.22) für unvergessliche Live-Momente sorgen.

