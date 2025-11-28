50 Jahre Circus-Theater Roncalli

Die Zeiger laufen rückwärts, der Ballon ist bereit zum Abheben: Bernhard Pauls Circus-Theater Roncalli ist startklar für die große Jubiläumstournee anlässlich des 50. Geburtstags von „Europas meistbewundertem Circus“ (Herald Tribune Washington). Am Freitag, 14. November beginnt der Vorverkauf für alle Vorstellungen in Recklinghausen, Köln, Düsseldorf und Ludwigsburg. Schnell sein lohnt sich, die besten Plätze direkt an der Manege sind in der Regel schnell ausgebucht.

Tür in die Zukunft öffnen

Das Team um Bernhard Paul hat zum 50. Jubiläum ein wahres Feuerwerk an Ideen vorbereitet. „Das Programm soll nicht ein Best of oder ein poetisch-verträumter Rückblick sein, sondern eine Tür in die Zukunft öffnen!“, so der Roncalli-Gründer und Circusdirektor. Das geliebte Roncalli-Flair und der Mut zur Innovation werden bleiben: „Gestärkt durch die Erfahrungen der 50 Jahre Lebenszeit der Roncalli-Idee gehen wir mit Elan und Leidenschaft in die Jubiläumstournee. - Lasst euch überraschen!“

Die Reise zum Regenbogen

Am 18. Mai 1976 feiert Roncalli mit „Die größte Poesie des Universums“ Welturaufführung. „Was Woodstock für die 70er Jahre war, könnte Circus Roncalli für unser Jahrzehnt werden“, schreibt später der „Stern“. Aber erst die Premiere von „Die Reise zum Regenbogen“ am 4. Juni 1980 in Köln begründet den legendären Erfolg. Roncalli ist ein poetischer Gegenentwurf zu den Circussen der damaligen Zeit. Bernhard Paul wird als Erneuerer der Circuskunst gefeiert. Er legt den Fokus auf die Gesamtinszenierung. In den Folgejahren expandiert der Circus, kann sich vor Besuchern kaum retten, gastiert auf Einladung von Kulturämtern und Theaterfestivals und reist als Kulturbotschafter des Landes NRW nach Moskau, nach Sevilla, Kopenhagen und New York. Heute steht Roncalli für viel mehr als nur für Circus. Das Live-Entertainment-Unternehmen wird für seine außergewöhnlichen Showkonzepte und Erlebniswelten weltweit bewundert und ausgezeichnet.

Roncallis nächste Generation

Mit seinem Jubiläum feiert Roncalli 2026 aber nicht nur das Lebenswerk seines Gründers Bernhard Paul. Längst steht mit Vivian, Adrian und Lili Paul-Roncalli die nächste Generation in den Startlöchern. Das Jubiläumsjahr wird für sie auch die Gelegenheit sein, der Welt ihre Vision für die Traum-Manufaktur vorzustellen.

50 Jahre Circus-Theater Roncalli – Jubiläumstournee 2026, 10. April bis 25. Mai 2026, Köln