Marc Weide: Augenweide

Fun meets magic – das gilt auch für Marc Weides neues Programm „Augenweide“. Der Zauberweltmeister des Jahres 2018 greift wieder an: noch innovativere Zauberei, noch mehr Comedy! Mit Schalk im Nacken und großartigen Zaubertricks im Repertoire begeistert der 32-Jährige das Publikum! Am Samstag, 5. Oktober 2024, ist er mit seiner neuen Show erstmals in der Volksbühne am Rudolfplatz in Köln zu bestaunen.

Marc Weide begeistert auf gleich zwei Arten: In einem Augenblick lacht sein Publikum über die Anekdoten des sympathischen jungen Mannes, der sich selbst kein bisschen ernst zu nehmen scheint. Im nächsten Moment lässt er Dinge geschehen, die den Naturgesetzen völlig entgegenstehen und die Zuschauer vor Staunen sprachlos machen. Weide hat sich auf Salon-Magie spezialisiert. Das bedeutet für das Publikum: Weit genug entfernt, um sich entspannt im Sitz zurücklehnen zu können und die Show zu genießen, nah genug dran, um sich verblüfft die Augen zu reiben, denen man einen Abend lang nicht zu trauen wagt.

Mit erfrischend spielerischer Leichtigkeit zeigt Marc Weide, weshalb er ein gern gesehener Gast in TV-Shows ist und 2018 bei der Weltmeisterschaft der Zauberkunst in Busan/Südkorea sogar zum Weltmeister in der Sparte „Parlour Magic“ (auf Deutsch: Salonmagie) gekürt wurde.

In seinem Programm geht es ihm dabei weniger um spektakuläre Großillusionen als um das Staunen seines Publikums, das ihm aus nächster Nähe auf die Finger schauen kann. Sein bestes Kunststück ist jenes, mit dem er ein Lächeln in das Gesicht seiner Zuschauer zaubert. Das Ergebnis: beste Unterhaltung vom Weltmeister der Salonmagie, ungläubiges Staunen, verblüffte Gesichter und schallendes Lachen im Publikum. Sein neues Programm ist komplett generalüberholt: keine Klassiker der Zauberkunst, dafür ganz viel Neues, Humorvolles, Buntes, Persönliches.

Aber auch das Herz kommt nicht zu kurz. Der junge Vater so persönlich wie nie: Babykacke, erste Worte und alles, was eine frisch geschlüpfte Zaubermaus sonst noch hergibt.

Übrigens: Der Magische Zirkel von Deutschland kürte Marc Weide zum „Zauberer des Jahres 2018“ – ein Titel, über den sich schon Siegfried & Roy, David Copperfield oder die Ehrlich Brothers gefreut haben.

Bloß nicht verpassen – diese Zaubershow ist eine echte „Augenweide“!

Tickets unter Tel. 02405-408 60 oder www.meyer-konzerte.de

