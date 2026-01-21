Wie macht er das bloß? Derzeit füllt Mario Barth mit "Männer sind Frauen manchmal aber auch vielleicht" die größten Arenen. Über 600.000 begeisterte Fans haben ihn allein in den letzten zwei Jahren live gesehen, überall sensationelle Stimmung. Jetzt kündigt er bereits die nächste Tour mit einem brandneuen Programm an: „Männer sind nichts ohne die Frauen“. Tickets sind ab morgen erhältlich. Wie der Titel vermuten lässt, geht es – na klar! - um Männer und Frauen. Das Thema ist noch lange nicht auserzählt! Dieser Meinung sind auch all seine weiblichen Fans. Sie wollen mehr, sie bekommen mehr. Wir dürfen uns auf neue Anekdoten aus dem Alltag von Deutschlands erfolgreichstem Comedian freuen. Eine überraschende Erkenntnis sei vorweg verraten. Mario Barth: „Frauen haben mehr Fragen als wir Männer Antworten.“ Natürlich bleibt er ehrlich, geradeheraus und unverblümt. Mario sagt, was viele denken, und das ab Februar 2025 in der neuen Tour-Show „Männer sind nichts ohne die Frauen“.

9,6 Millionen Menschen haben Mario Barth bisher bei seinen acht Bühnenprogrammen live erlebt. Mit „Männer sind nichts ohne die Frauen“ geht er stramm auf die Zehnmillionenmarke zu. Das hat kein Comedian vor ihm geschafft.

Mario Barth: „Männer sind nichts ohne die Frauen“, Sa 25.04., 18h, LANXESS arena, Willy-Brandt-Pl. 3, Köln, www.eventim.de