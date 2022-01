Mehr geht nicht

Comedy, Kabarett, Entertainment: Markus Maria Profitlich beschränkt sich nicht auf eines dieser Genres. Er kombiniert sie geistreich in der mittlerweile selten gewordenen Kunst der Komik. Bei seiner Jubiläums-Tour, die ihn auch in das Senftöpfchen Theater führt, serviert der Drei-Sterne-Koch der Unterhaltung unter Einsatz seines ganzen Körpers das Beste, was seine Gag-Küche in den vergangenen 35 Jahren hervorgebracht hat.

Markus Maria Profitlich – „Das Beste aus 35 Jahren“, 21.01., 20.15h, Senftöpfchen Theater, Große Neugasse 2-4, Köln, Tel. 0221-258 10 58, 26,40 €, www.senftoepfchen-theater.de

