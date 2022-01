„Metropol“ im Schauspiel Köln

Sowjetunion, Ende der 1930er-Jahre: Charlotte und ihrem Mann Wilhelm ist die Flucht aus Nazideutschland gelungen. Im Heimatland des Kommunismus wollen sie ein neues Leben beginnen und den Traum von einer gerechten Gesellschaft verwirklichen. Da beginnt der stalinistische Terror in Form von Schauprozessen gegen „Verräterinnen und Verräter“ um sich zu greifen. Mit großem Erschrecken realisiert Charlotte, dass auch einer ihrer Bekannten unter den Angeklagten ist. Trotz der fortschreitenden Isolation, der Angst und der offensichtlichen Widersprüche wollen Charlotte und die Menschen um sie herum an ihrem Glauben an den Kommunismus festhalten. Armin Petras hat den beklemmenden Tatsachenroman von Eugen Ruge für die Bühne bearbeitet.

„Metropol“, 22.01., 18h, Schauspiel Köln im Depot 2, Schanzenstr. 6-20, Köln, Tel. 0221-22 12 84 00, 18,70 €, www.schauspiel.koeln

