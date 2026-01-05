Da! Da ist sie doch! Kerzengerade im karierten Rock, die legendäre braune Handtasche locker am Handgelenk baumelnd, steht Mrs. Euphegenia Doubtfire am 02. Januar in aller Herrgottsfrühe vor dem Kölner Dom – quasi im Herzen der Stadt! Was macht das weltbekannte und allseits geliebte „stachelige Kindermädchen“ zu Jahresbeginn kurz nach neun Uhr morgens vor der – vielleicht noch ein klein wenig bekannteren – gotischen Kathedrale???

Aktuell ist Mrs. Doubtfire der Star des neuen gleichnamigen Musical-Hits – und steht fast täglich auf der Bühne des Capitol Theaters in DÜSSELDORF. Dort reißt sie „so urkomisch wie berührend“ (Rheinische Post) noch bis 12. April 2026 achtmal pro Woche das Publikum von den Sitzen. Die Landeshauptstadt verlässt sie während dessen nur, um dem ARDMorgenmagazin einen Besuch abzustatten. Und natürlich kann die Kulturbeflissene ältere Lady die Stadt nicht wieder verlassen, ohne den altehrwürdigen Dom mit ihren eigenen Augen zu sehen.

Mrs. Doubtfire zeigt sich von ihrem Kurz-Trip nach Köln begeistert: „Schätzchen, das ist aber eine große Kirche – so etwas gibt es in Düsseldorf wirklich nicht. Und beim Morgenmagazin war es auch sehr nett. Nur das frühe Aufstehen ist nichts für eine ältere schottische Dame wie mich: Da brauche ich immer einen extra starken Tee, um in Fahrt zu kommen. Wer mich jetzt wiedersehen will, muss nach Düsseldorf kommen.“ Und dann witzelt sie noch: „So verboten ist die Stadt ja auch nicht. Und im Theater gibt es auf jeden Fall kein Altbier!“

Die Musical-Adaption der zauberhaften Hollywood-Komödie mit dem unvergessenen Robin Williams feierte am 06. November als Deutsche Inszenierung seine Deutschlandpremiere im Capitol Theater Düsseldorf und eroberte in Windeseile die Zuschauer-Herzen. So urkomisch wie herzerwärmend ist das Musical eine Hommage an den Leinwanderfolg – über 5,5 Millionen sahen 1993 die zauberhafte Hollywood-Komödie allein in Deutschland – und an den unvergleichlichen Schauspieler Robin Williams. Aber es ist noch viel mehr: Ganz im Hier und Jetzt angesiedelt glänzt das Musical mit großen Tanzszenen, einem eingängigen Musikmix aus Disco, Pop, Soul, Rock und Rap aber vor allem mit seiner zeitlosen und berührenden Geschichte des arbeitslosen, Kind gebliebenen Schauspielers Daniel, der trotz aller Widrigkeiten wirklich alles dafür tut, um in der Nähe seiner geliebten Kinder zu sein.

„Das ganze Musical ist konsequent durchdacht, klug inszeniert, so urkomisch wie berührend,” attestiert die Rheinische Post. Der Kölner Stadt-Anzeiger ergänzt: „Kinder und Familien werden mit diesem Musical jedenfalls ebenso viel Spaß haben wie Mrs. Doubtfire-Fans der ersten Stunde.“ Und die Ruhr Nachrichten bringen es auf den Punkt: „Man muss dieses Kindermädchen einfach lieben!“

