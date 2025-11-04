Nach über 1000 Shows

Pünktlich zu seinem dreijährigen Jubiläum im November beginnt für Moulin Rouge! Das Musical nicht nur die finale Spielzeit in Köln, sondern auch ein Blick auf die weitere Zukunft der Show in Deutschland.

Seit der Premiere im November 2022 gehört Moulin Rouge! Das Musical nicht nur zu den beliebtesten Shows in Deutschland, sondern verzeichnete auch den erfolgreichsten Start einer Musicalproduktion auf dem deutschen Markt seit zwei Jahrzehnten. Die aufwendig inszenierte Produktion hat sich schnell zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens in Köln, Nordrhein-Westfalen und weit darüber hinaus entwickelt. Mit der Derniere im Sommer 2026 kann die Show eine beeindruckende Bilanz ziehen: Fast vier Jahre lang wird sie mit durchgehend hoher Auslastung und großer Publikumsresonanz gespielt worden sein. Rund 1,5 Millionen Besucher*innen hat das vielfach ausgezeichnete Musical schon jetzt nach Köln gelockt.

Michaela Guth, Theaterleiterin des Musical Domes, blickt mit Stolz und Dankbarkeit auf diesen Erfolg: „Moulin Rouge! Das Musical ist ein ganz besonderes Kapitel für unser Haus. Diese Show hat Maßstäbe in der deutschen Musicalszene gesetzt und unser Publikum berührt.“

Joachim Hilke, CEO von ATG Entertainment, ergänzt: „Moulin Rouge! Das Musical ist eine extrem starke Produktion für uns und bleibt selbstverständlich Teil unseres Show-Portfolios bei ATG Entertainment. Wir werden die Erfolgsgeschichte in Deutschland weiterschreiben, für die wir hier in Köln den Grundstein gelegt haben.“

Das dreijährige Jubiläum der Produktion wird am kommenden Samstag, 8. November, gebührend bei einer Get ready to ROUGE-Party mit allen Gästen der Abendvorstellung gefeiert. Ein besonderes Highlight für die letzte Spielzeit steht ebenfalls bereits in den Startlöchern: Stargast Sarah Engels feiert am 13. November ihre Premiere in der Hauptrolle der Satine.

Eine neue Produktion für den Musical Dome ist für Herbst 2026 geplant. Weitere Details werden demnächst bekanntgegeben. Karten für die letzten Vorstellungen von Moulin Rouge! Das Musical in Köln sind bereits im Vorverkauf erhältlich.