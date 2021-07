Nur die Ruhe!

Mit „Silence“ zeigt IPtanz eine Parcours-Slowmotion-Performance, die sechs Stunden dauert und entlang verschiedener Strecken durch Köln führt. Am 08. August geht es als letztes über die Altstadt-Route: Roncalliplatz, Kölner Philharmonie, Rheinufer und Holzmarkt. Vier schwarz gekleidete Performerinnen bewegen sich wie in Zeitlupe: Sie gehen, fallen, kriechen über den Boden, bleiben mit dem Gesicht nach unten liegen, die Körper verknäulen sich. In der Performance wird der Körper zum Schauplatz für Macht, Konflikt, Widerstand und Angriff. Was macht sie mit den PassantInnen, die zufällige BeobachterInnen werden?

„Silence“ – Altstadtroute: Roncalliplatz, Philharmonie, Rheinufer, Holzmarkt, So 08.08., 12-18h, weitere Infos: www.ip-tanz.com oder www.facebook.com/IPtanz

