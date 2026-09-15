On Air – Licht! Kamera! Action!

Willkommen in einer Welt, die für gewöhnlich nur auf dem Bildschirm zum Leben erwacht: Mit der neuen Show „On Air“ bringt das GOP Varieté-Theater Bonn vom 1. Oktober 2026 bis zum 17. Januar 2027 ein temporeiches Varieté Stück auf die Bühne und gewährt dem Publikum einen exklusiven Blick auf das, was in den Tiefen eines echten TV-Studios wirklich passieren mag – live, direkt und garantiert unzensiert!

Aber aufgepasst: Wo Klischees regieren und Chaos hinter der Kamera lauert, gibt es keine Garantie für einen reibungslosen Ablauf. Mit Finesse, Witz und musikalischem Feingefühl führen Comedian Robert Wicke und Musiker Fede Rimini das Ensemble internationaler Künstler in einen Showdown der besonderen Art! Akrobatische Highlights, feinsinnige Komik, schillernde Charaktere und jede Menge schräge Typen schaffen unerwartete Wendungen, die nur darauf warten, zu überraschen! Präsentiert wird „On Air“ von Radio Bonn/Rhein-Sieg.

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Eintrittskarten sind ab 44 Euro erhältlich. Auf Wunsch können die Gäste den Showbesuch mit einem 3-Gänge-Menü an ihren fest reservierten Plätzen im Varieté-Saal oder mit „Zarah’s Dinner Genuss“ sowie mit einem Brunch im hauseigenen Restaurant Leander verbinden. Tickets und Gutscheine unter (0228) 422 41 41 oder variete.de.

Freier Eintritt für Kinder in den Herbstferien

Mit dem beliebten Ferien-Special „Kids für Nix“ erhält vom 16. Oktober bis zum 1. November je ein Kind bis 14 Jahre in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen freien Eintritt in die Show. Die Kombination mit anderen Aktionen und eine Verrechnung auf bereits gebuchte Tickets ist nicht möglich