Oper Köln Saisoneröffnung 22/23

Hector Berlioz wendet sich mit „Les Troyens“ einem der großen Stoffe der griechischen Antike zu: Nach zehn Jahren Krieg strömen die Trojaner erleichtert aus den Mauern ihrer Stadt. Doch es gibt unheilvolle Zeichen. Kassandra, eine Tochter von König Priamos, sieht den baldigen Untergang der Stadt voraus, doch trotz aller Warnungen ziehen die Trojaner ein hölzernes Pferd in die Stadt, das die Griechen zurück gelassen haben und das für ein Opfer an die Göttin Athene gehalten wird. Im Bauch des Pferdes warten jedoch schon schwerbewaffnete Griechen, um die Vernichtung Trojas zu besiegeln. Nur Aeneas erhält vom Geist Hektors den Auftrag, kampflos zu fliehen und in Italien ein neues Troja zu erbauen. Als heimatlose Flüchtlinge gelangen Aeneas und seine Mannschaft nach Karthago. Dort hat die Königin Dido ein neues Staatswesen errichtet. Aeneas bleibt, Dido und er werden ein Liebespaar. Doch der Frieden ist brüchig, sie vernachlässigt den Staat, er seinen Auftrag – bis ein göttlicher Befehl Aeneas’ Abreise nach Italien befiehlt. Die verlassene und sterbende Dido verflucht Aeneas und sein zukünftiges Reich in Rom.

Hector Berlioz’ Grand opéra findet unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor François-Xavier Roth statt. Mit diesem Werk, das den Höhepunkt von Berlioz’ Schaffen darstellt, krönt Roth nach „Béatrice et Bénédict“ (Spielzeit 2021/22) und „Benvenuto Cellini“ (Spielzeit 2015/16) seinen Kölner Zyklus von Opern Hector Berlioz’. Regie führt Johannes Erath, der an der Oper Köln mit Gounods „Faust“, Massenets „Manon“ sowie zuletzt Saariahos „L’amour de loin“ bereits große Erfolge verzeichnen konnte. In den Hauptrollen werden gefragte Stimmen wie Enea Scala, Veronica Simeoni und Isabelle Druet zu erleben sein, aber auch Ensemble-Lieblinge wie Adriana Bastidas-Gamboa, Young Woo Kim und Lucas Singer. Zudem stellen sich neue Ensemble-Mitglieder wie Giulia Montanari und Dmitry Ivanchey am Haus vor.

Premiere: „Les Troyens“, 24.09., 17h, Oper Köln im Staatenhaus, Rheinparkweg 1, Köln

