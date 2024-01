Orangerie Theater: Die Highlights im Januar

Heroes – ein fröhlicher Abend voller Starverehrung

Amy Winehouse sitzt zufrieden seit sechs Jahren mit Alkohol in einer Art Vorhölle fest. Es klopft. Zuerst erscheint Lemmy Kilmister. Dann David Bowie. Und zu guter Letzt Prince. Die Panik bei Amy ist groß und der Kampf um die Vorräte beginnt.Das Stück „Heroes“ der Theatergruppe WEHR51 ist eine Starverehrung mit Tiefgang, die Lachmuskeln anregt und zum Mitsingen einlädt. Diese Mischung hat schon im letzten Jahr an jedem Abend für ein ausverkauftes Haus geführt. Wir freuen uns deshalb sehr 2024 mit David Bowie 75, Amy Winehouse, Lemmy Kilmister und Prince zu starten.

Andrea Bleikamp: (WEHR51) im Gespräch mit dem Orangerie Theater:

David Bowie, Amy Winehouse, Lemmy Kilmister und Prince auf einer Bühne, erwartet uns eine Form von Popstarverehrung?

„Ja! Es geht auf jeden Fall um Verehrung für diese vier großen Künstler:innen, die jede/r für sich in einem bestimmten musikalischen Genre maßgeblich Einfluss auf eine popgeschichtliche Entwicklung hatten. Aber vor allem geht es um die Fragen, die jede/n von uns beschäftigten: Was bleibt nach dem Tod von uns übrig? An was erinnern sich die Menschen? Sind wir erst tot, wenn sich niemand mehr erinnert? Und in diesem besonderen Fall: Warum verehren wir diese Menschen so und glauben sie zu kennen? Mit diesen Fragen setzen wir uns kritisch auseinander und suchen die Menschen hinter der inszenierten Figur. Vor allem aber lassen wir sie durch ihre phantastische Musik sprechen, denn das ist das Erbe, was sie uns hinterlassen haben.“

Was verbindet denn gerade diese vier Popstars?

„Alle vier waren musikalische Ausnahmetalente mit großem Charisma, sind gute und schlechte Phasen in ihrer Karriere durchlaufen. Die Öffentlichkeit hatte Anteil an ihren Skandalen, Abstürzen und Erfolgen, urteilte und verehrte. Aber vor allem haben alle vier verdammt gute Musik gemacht!“

Welcher von den Vieren ist denn dein persönlicher Liebling?

„Da kann ich mich nicht entscheiden, da jeder Star für sich ein ganz eigenes Talent hatte! Das war auch der Anlass, die vier auf der Bühne wiederauferstehen zu lassen. Ich war sehr getroffen, als innerhalb von fünf Monaten erst Lemmy Kilmister, dann David Bowie und zu guter Letzt Prince starben und habe mich gefragt, um was ich da trauere, ohne die Personen persönlich gekannt zu haben. Auch der Tod von Amy Winehouse, fünf Jahre zuvor, ging mir sehr nahe und so lasse ich die vier Genies noch einmal zusammen auf der Bühne erscheinen. Ein Requiem, eine liebevolle Verbeugung.“

Handelt es sich um eine Komödie?

„Eine Komödie mit Tiefgang. Wir nehmen schon die vier Stars ordentlich auf die Schippe, ohne auf die nötige Ehrerbietung zu verzichten und so ein Starleben hat auch schon oft eine unfreiwillige Komik. Es ist ein anarchischer Abend, witzig, nachdenklich und befreiend!“

Im letzten Jahr war Heroes bei uns an jedem Tag ausverkauft, glaubst du das liegt daran, dass die Menschen derzeit gerne etwas Heiteres sehen wollen oder doch an der Musik?

„Ich denke bei dem Stück kommen einige Faktoren zusammen. Zum einen handelt es sich wirklich um markante Persönlichkeiten die großartige Musik gemacht haben. Als musikalisch interessierter Mensch kennt man alle vier, auch mit unterschiedlichen persönlichen Vorlieben. Die Rollen sind kongenial besetzt, da alle Schauspieler:innen einen persönlichen Bezug – den wir in den verstorbenen Stars gesehen haben – mitbringen. Zum anderen ist die Stückform einzigartig: Der Text besteht fast ausschließlich aus Orginalzitaten, Anekdoten und wir haben versucht, humorvoll unsere Sicht auf die Vier in ihren menschlichen Stärken und Schwächen herauszuarbeiten. Das gibt dem Abend eine Authentizität, der bei den Fans gut ankommt. Jedoch funktioniert es auch ohne Insiderwissen, da wir uns alle in den Figuren wiederfinden können. Der Abend hat eine krasse Energie und die Mischung aus Party, Tiefgang und Humor lässt das Publikum nicht unberührt.“

Was denkst du nehmen die Zuschauer aus dem Stück mit?

„Gute Laune! Am Ende ist es doch eine Feier auf das Leben und die Liebe zur Musik. Und vielleicht auch ein wenig Verständnis für den Menschen hinter dem Star, die Einsamkeit und Unsicherheiten, die wohl niemanden von uns fremd sind. Aber gemeinsam können wir dem Tod ein Schnippchen schlagen und mit Amy, Lemmy, David und Prince nochmals feiern, als wäre es 1999!“

Das Interview führte Ines Langel, Orangerie Theater.

WEHR51 – Heroes Termine:

Do 18.01.2024, 20 Uhr

Fr. 19.01.2023, 20 Uhr

Sa 20.01.2024, 20 Uhr

So 21.01.2024, 18 Uhr

Tickets erhältlich im VVK: tickets.qultor.de/orangerie-theater

Reservierungen telefonisch unter 0221-9522708 & per E-Mail an info@orangerie-theater.de

Ticketpreise: 19,00 € normal | 12,00 € ermäßigt | 8,00 € mit Köln-Pass (exkl. Gebühren)

Ort: Orangerie Theater | Volksgartenstr. 25 | 50677 Köln

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!